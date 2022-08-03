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外交部：佩洛西撈個人政治資本 受害的是中美關係及地區和平

國情動向 17:03 2022/08/03

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對佩洛西訪台一事，中國外交部指，國際社會對佩洛西訪台的本質和意圖看得清清楚楚，她竄訪台灣是一場非常醜陋的真人騷，絲毫無法改變台灣是中國領土的法理事實，也完全無法阻擋中國統一。佩洛西的做法暴露出美國政客的虛偽和醜陋，以及打著人權的旗號破壞中國穩定的險惡用心。

外交部發言人華春瑩指，佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重的錯誤信號。

她訪台的實質絕不是甚麼民主問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。她的所作所為絕對不是甚麼對民主的捍衛和維護，而是對中國主權和領土完整的挑釁和侵犯。很多人一針見血地指出，佩洛西危險的挑釁行為純屬為了撈取個人政治資本，是一場徹頭徹尾非常醜陋的政治鬧劇。

「在這場醜陋的鬧劇當中，民主不過是美方慣用的廉價的工具和幌子，譁眾取寵的是佩洛西個人，但是遭殃受害的是兩國關係以及地區的和平穩定。」

對於中國未採取措施阻止佩洛西訪台，華春瑩指，中方已經用行動和聲明表明了嚴正立場，也讓大家再次看到了美國的個別政客為了一己私利搞個人騷，而置地區和平穩定於不顧，置中美關係大局於不顧，而中方既堅定有力的維護自身的主權安全利益，同時也把維護地區的和平與穩定放在心上。

【佩洛西訪台】解放軍東部戰區在台島周邊組織實戰化演練 （多圖）

佩洛西晤蔡英文 聲稱不背棄對台承諾 大陸國台辦狠批

秦剛向白宮國安會提嚴正交涉 譴責佩洛西訪台侵犯中國主權

【佩洛西訪台】一文看懂大陸國台辦、外交部、商務部怎反應

責任編輯：陳建錫

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國防 地緣政治 外交 人權 佩洛西 華春瑩 美國 台灣 中國 中國外交部

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會否制裁佩洛西本人？ 外交部：該有的都會有

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