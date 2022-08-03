從事「台獨」分裂活動台男楊智淵被刑拘 中共中央台辦回應（更新版）

浙江省溫州市國家安全局今日（3日）依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

20:22更新中共中央台辦回應

對此，中共中央台辦發言人回應指，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的「台獨」分子採取措施，這充分說明凡是以身試法的「台獨」頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。

央視新聞報道，嫌疑人為楊智淵，男性，32岁台灣台中人。楊智淵長期鼓吹「台獨」理念，夥同他人成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓譟「公投建國」，高調推行「急獨」路綫，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

▲ 從事「台獨」分裂活動 32歲台灣男子楊智淵在溫州被刑拘

報道稱，近一個時期以來，極少數「台獨」頑固分子勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。法網恢恢，疏而不漏。國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對「台獨」分裂勢力謀「獨」拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

台灣居民早前也曾因顛覆國家政權罪被囚。2017年3月台灣人李明哲經澳門進珠海時遭逮捕，同年11月他被以「顛覆國家政權罪」判刑5年於湖南赤山監獄服刑。

責任編輯:李冰琪