【台海局勢】解放軍3天演訓開場 專家這樣解讀行動特點

解放軍對台周邊軍事演訓行動於今日12時開始，並會組織實彈射擊。海軍研究院研究員張軍社分析稱，6個演習區域對台島呈現合圍態勢，「是關門打狗的態勢」。從區域分布能看出，演習目的之一就是要懾止外部勢力干預。

軍事專家：此次行動實戰性史無前例

據《環球時報》報道，對於演訓活動為什麼要從4日開始，張軍社表示，此次演習包括在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊、常導火力試射等課目，按照國際慣例，軍事演習區域原則上需要提前三天對外公布，緊急情況下也需要提前24小時對外界發布，「這主要是為了方便演習區域內中外船舶有足夠撤離時間，同時，飛越演習區域上空的民航也需要時間提前調整航線。這也是為了確保演習區域內實彈射擊不傷及平民，展示了解放軍理性負責姿態。」

張軍社表示，此次行動無論是實戰性、戰略性還是影響力都是史無前例的。此次演習具有迫近台島的特點。從六個演習區域來看：

北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此擺兵布陣可以封鎖台灣海峽北口；

有兩個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；

位於台島東部的演習區域則直接針對台灣花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢；

位於墾丁半島東南部的演習區域則可以有效挾制巴士海峽的出入口；

位於台島西南部的演習區域緊貼高雄、左營。

張軍社表示，「整個演習區域對台島呈現合圍態勢，是關門打狗的態勢。」

張軍社強調，此前解放軍很多演習大多在大陸沿海進行，而此次演習區域越過台灣當局所謂的「海峽中線」。而此次演習最大的意義在於，對外部干預勢力和「台獨」勢力勾連圖謀分裂祖國具有強大的鉗制和震懾效應，「從區域的分布就能看出，演習目的之一就是要懾止外部勢力的干預，北部演習區臨近沖繩地區，南部臨近巴士海峽，形成拒止外部勢力的戰略布局。」

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責任編輯：尹航

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