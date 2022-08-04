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中央政治局會議後官方5場會議部署投資 7月近4000重大項目開工

經濟脈搏 11:22 2022/08/04

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中央政治局會議部署下半年工作後，國務院常務會、國家發改委等一周內召開5次會議，密集部署投資。官媒統計，7月各省區市近4,000個重大項目開工，總投資近2.4萬億元（人民幣，下同），集中在基建領域。專家預計，隨著下半年資金到位，更多項目上馬開工，三季度基建投資增速將迎來全年高點。

《證券時報》報道，近期召開多場會議，多個部門最新發聲，均將擴大有效投資作為下半年穩經濟的重點部署對象。中央政治局7月28日召開會議指，下半年要加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。國務院常務會隨後召開會議，明確發揮有效投資對經濟恢復的關鍵性作用。

發改委接力召開2場會議，提出搶抓三季度施工旺季的時間窗口、優先支持基礎設施重點領域項目、加大力度做好項目前期工作等要求，又與工信部、住建部等12部委印發對項目招標投標的相關意見，明確嚴管招投標主體行為，保證項目招投標有序。交通運輸部同樣召開2場會議，提出擴大交通有效投資等要求。

該報不完全統計，7月全國各省區市合共開工重大項目3,876個，投資總額逾23,930億元。其中，安徽、甘肅、河南3省舉行了省級項目集中開工活動。安徽總投資達到6675億元最高；河南總投資額稍低，但項目數更多，達到1,033個。一些具重要經濟效益的基建項目，如南水北調的部分工程，月內進一步推進。

下半年財政政策料在拉動投資上發揮更大作用

不過，對比去年同期和上個月水平，項目開工情況在「旺季」第一個月的表現仍有增長空間，去年7月全國開工項目總投資額近2.76萬億元。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指，預計下半年基建投資按年增速將溫和改善至10％至12%，「部分由於低基數效應，相比二季度按年增長8.6%；其中三季度可能走強，而四季度有所放緩，帶動全年基建投資增長10%以上，並支撐2022年GDP增長3%」。二季度專項債大規模發行，將有助支持三四季度基建投資。

另外，汪濤預計，下半年準財政渠道可能在拉動基建投資方面發揮更大作用，包括進一步調增政策性銀行信貸額度、發行更大規模的政策性銀行專項金融債籌集更多資金，（除已公佈的3000億元外，可能額外再增加3000億元至5000億元）用於補充公共項目資金，以及適度放鬆地方政府融資平台融資。

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責任編輯：陳建錫

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