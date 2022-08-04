【台海局勢】G7及歐盟關切台海軍演 中方質疑是否要搞「新八國聯軍」​​​​​​​

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍今日中午起，在台海周邊6個海空域，進行大規模軍演並組織實彈射擊，引發國際關切。

七大工業國集團（G7）國家的外交部長及歐盟外交與安全政策高級代表發聲明關切，中國駐歐盟使團形容七國集團和歐盟外長的聲明，是萬惡無恥，質疑是否要搞「新八國聯軍」，強調中國人民已不再受列強欺凌和擺布，當今世界亦不是西方列強可以肆意橫行的時代。

中國駐歐盟使團稱，台海現狀改變的萬惡之尤是境外敵對勢力和台島內分裂勢力，他們必須對此負完全責任。對中國的栽贓抹黑掩蓋不了有人企圖把台灣從中國分裂出去的險惡用心。台海局勢變成這樣，是中國的領土完整受到嚴重威脅，是中國的主權受到嚴重挑釁。面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當。這是14億中國人民的共同強烈願望。

聲明最後稱，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。

中國駐英使館亦表示，當中台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，根本原因是美方和台灣當局不斷改變現狀，目前局面是美方一手造成，美方必須對自己錯誤產生的後果負完全責任，並批評美方糾集西方一小撮國家串通一氣，抹黑中國，並向中方施壓，完全是顛倒黑白，中方絕不接受。

發言人敦促七國集團和歐盟，以實際行動恪守一個中國原則，不要被美國帶偏節奏，停止發表涉台錯誤言論和干涉中國內政，停止以任何方式，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

大陸國台辦：必要反制措施是應有之義

大陸國台辦發言人馬曉光今日（4日）亦回應稱，中方採取必要措施反制是維護主權和領土完整的應有之義、正當之舉。中國大陸對台獨頑固分子和外部干涉勢力的懲戒，合情合法合理。

他敦促有關組織和個人，停止混淆是非、顛倒黑白，停止為「台獨」勢力和任何干涉他國內政的人辯解，用實際行動恪守在台灣問題上作出的嚴肅承諾，恪守一個中國原則，停止任何干涉中國內政和挑釁中國主權和領土完整的行徑。

G7歐盟聯合聲明 稱解放軍台海軍演不具正當性

G7外交部長與歐盟外交政策高級代表博雷利3日發布聯合聲明重申，致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定，指七國議員外訪是正常及例行活動，中方提升回應可能加劇緊張局勢及破壞地區穩定。七國呼籲中方不要單方面以武力改變地區現狀，要以和平方式解決兩岸分歧。

聲明指，各國的一中政策以及對台灣的基本立場不變，重申對維護台海和平穩定的堅定承諾，並鼓勵相關各方保持冷靜、展現自制、確保行動透明，並保持開放的溝通渠道，避免誤解。 聲明並指中國大陸以一場訪問為藉口在台海實施咄咄逼人的軍事行動，並不具正當性。

G7包含美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利與日本。

台媒：美國駐華大使就鎖台軍演向北京提抗議

此外，台灣《聯合報》4日引述美國國務院發言人稱，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）已就解放軍實施鎖台軍演一事，向中方提出正式抗議，並對中方表示願共同合作防止區域局勢升級。

發言人又說，伯恩斯向中方表示，眾議院議長有權訪問台灣，且這趟訪問完全符合美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，這項政策並無改變。

伯恩斯稱，美國不會讓局勢升溫，美方準備好與中方合作，共同防止區域局勢升級。伯恩斯也承諾，美國願保持溝通管道暢通。

另外，染疫隔離中的美國總統拜登3日透過推特表示，他當日召集國安團隊舉行電話會議，討論對自由開放印太地區的支持，但未有點名台灣問題。

責任編輯：蒯宇澄

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