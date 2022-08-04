美專家：白宮可能低估了北京對台動武的意願

解放軍在佩洛西結束訪問後展開圍台軍演，美國專家指，白宮可能低估了中國動武的意願，問題不在於解放軍有沒有這能力，而是它認為自己能不能做到。

《紐約時報》指，解放軍已將武統台灣的行動升級至愈來愈可能的地步，但專門監控中國軍方動態的官員，仍認為入侵台灣是場豪賭，特別是當俄羅斯在烏克蘭陷入苦戰之後。史丹福大學研究員馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）向該報指，當人們討論中國能否這麼做的時候，實際上說的是另一碼事。

報道提到，關鍵是要從海空向台灣派遣數以萬計軍隊、在島上建立據點、向外推進佔領港口、鐵路和通訊樞紐等要地，還要面對可能的城市巷戰，解放軍在這些能力上還有多少差距？五角大樓去年的評估認為，中國若嘗試入侵台灣可能會給引來國際干預，繼而在本國引發重大政治和軍事風險。

「他們可以這麼做，只是考慮到台灣的防衛能力，再加上美國可能出手援助台灣，這場血戰會激烈到何種程度？」馬斯特羅指，即使各方的評估不同，「但關鍵在於中國是否相信自己能做到，而非我們是否相信他們能做到」。她此前也曾警告，美軍介入台海衝突並無優勢，可能在一周內面臨失敗。

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責任編輯：陳建錫