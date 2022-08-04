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【台海局勢】解放軍圍島軍演 國際航班今早已開始避開台灣

經濟脈搏 11:58 2022/08/04

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍今日中午12時起，將在台海周邊6處海域及空域，以包圍台島方式進行軍演，並組織實彈射擊。此舉變相將台灣四周海空域劃為軍事禁區。今日上午開始，國際航班行經台灣時已啟動避讓路線。根據最新衞星導航監察技術（ADS-B）數據，目前演習區上空已無民航機飛行。

料影響近千航班

據台灣《聯合報》報道，台北飛航情報區是東北亞到東南亞的必經之地，解放軍軍演將讓國際航班經過台灣時必須繞路。以上午的韓亞航空為例，原本首爾飛馬尼拉的航班，正常情況會從台灣北部海域經東部海域南下，但今天航班從石垣島與沖繩間通過，避開台灣東部的解放軍軍演區。

台灣航空界人士指出，在前幾年馬來西亞航空在烏克蘭上空被誤擊後，各家航空公司應對軍演的策略更保守，會採取遠離軍演區或爭議空域的路線，在軍演正式開始後，預期未來三天行經台北飛航情報區的國際航班會減少。

有台灣媒體報道指，包圍台島進行軍演影響各國所有原本飛越台灣上空的航班，像往返東北亞、東南亞，以及東南亞往美加航班，每天最少有650架次航班受到影響。

根據最新衞星導航監察技術（ADS-B）數據，目前演習區上空已無民航機飛行。

解放軍演中午展開，國際航班上午已開始避開相關空域。圖為南韓韓亞航空首爾飛馬尼拉航班，改採偏東的航線。

此外，台灣方面估計，台灣每天共300個國際航班全受影響，台灣當局已與日本和菲律賓協調，將利用替代航道，讓從台灣出發的航班都可以出發，但飛行時間會較長。

台灣的交通部長王國材指，軍演範圍幾乎涵蓋台北所有飛航情報區，共18條國際航道受到影響，為了確保機場順利運作，花了很多時間溝通找出其他替代航道，包括目前若要飛往北美和東北亞等地，須向日本福岡飛航情報區借道，若往東南亞、紐澳等地，則和菲律賓馬尼拉飛航情報區借道。

海運方面，王國材稱，由於海運沒有固定航線，所以航線自由，過去處理方式就是避開演習區域，周三航港局已經發布航船公告，告知船舶避免到有關區域，漁船方面也要求漁業署促請漁船不要在這6個區域作業。

實際觀察桃園機場公司網站，今日抵達航班取消17班、起飛航班亦取消17班，機場方面指原因與疫情相關，尚未有因軍演取消航班。

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責任編輯：蒯宇澄

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