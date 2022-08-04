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河南民權縣對全域人員賦紅黃碼 民眾已到外地仍變紅碼

社會熱點 12:06 2022/08/04

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河南商丘民權縣已靜態管理超過9天，當地管控措施繼續升級，對全域人員賦紅碼或黃碼。有已離開民權身在河南鄭州的網友表示，也被賦了紅碼。

據內媒報道，8月3日晚間，商丘市民權縣發出「全域人員賦碼管理通知」，決定對全域人員賦碼管理。全縣的19個鄉鎮街道中，7個被劃為了高風險區，人員賦紅碼；12個被劃為了中風險區，人員賦黃碼。有網友表示，目前人已經離開民權身處鄭州，但也被賦了紅碼。

此前，民權縣12345熱線工作人員解釋稱，賦碼主要是為了防止疫情外溢採取的措施，如果人在河南省內，可以找當前所在地的社區開「轉碼證明」後提交轉碼申請。在此外，黃碼目前只會影響到「豫康碼」（河南省健康碼）的顏色，不會影響到外省市的健康碼顏色。

6月和7月時，河南鄭州曾因對爆雷村鎮銀行儲戶賦紅碼引起熱議。事後，鄭州市紀委監委通報，共1,317名村鎮銀行儲戶被賦紅碼，市疫情防控指揮部社會管控指導部部長等5人受處分。

國家衛健委批評，國務院聯防聯控機制要求各地根據不同疫情風險等級，對相關人員進行精準賦碼，不得「一刀切」、「碼上加碼」。明確要求嚴格健康碼的功能定位，不得擅自擴大應用範圍，絕不允許因疫情防控之外的因素，對群眾健康碼賦碼變碼。

內地昨日新增294宗本土感染，河南佔43宗，另外，海南和浙江疫情續升溫。

鄭州以操控健康碼為由對5官員開鍘 儲戶說紅碼未解除

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責任編輯：尹航

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河南省 健康碼 疫情 傳染病

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