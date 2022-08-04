彭博：拜登政府遊說國會 冀煞停「台灣政策法」

彭博社消息指，拜登政府正遊說民主黨參議員煞停對「台灣政策法」法案審議，法案一旦通過，華府需大幅調整對台政策，包括確立台灣為非北約重要盟友。

「白宮很擔心，我也非常擔心。」康州民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）指，外交關係委員會如將立法工作推遲到9月，法案內容可能會改寫，該委員會原計劃在3日對該法案進行投票。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）指責白宮阻撓，認為該法案現時進行全院表決，可獲得通過。



參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）則在報章上撰文，隨著中國在國家安全的各個方面帶來挑戰，美國戰略必須著眼於遏制北京的行徑。

白宮未立即回應彭博社的置評請求。

該法案由兩黨議員共同提出，內容包括要求確立台灣非北約重要盟友地位、4年內對台提供65億美元軍事資助、擴大對台軍售範圍、解除官員交往限制等。

中國外交部明確，美國政府各機構都應該執行美方承諾的外交政策，國會作為美國政府組成部分，理應嚴格遵守。中方堅決反對外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下空間。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

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責任編輯：陳建錫