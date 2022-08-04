  • 26°C
香港時間 : 2022804日 (四) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博：拜登政府遊說國會 冀煞停「台灣政策法」

國情動向 12:40 2022/08/04

分享：

分享：

彭博社消息指，拜登政府正遊說民主黨參議員煞停對「台灣政策法」法案審議，法案一旦通過，華府需大幅調整對台政策，包括確立台灣為非北約重要盟友。

「白宮很擔心，我也非常擔心。」康州民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）指，外交關係委員會如將立法工作推遲到9月，法案內容可能會改寫，該委員會原計劃在3日對該法案進行投票。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）指責白宮阻撓，認為該法案現時進行全院表決，可獲得通過。

參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）則在報章上撰文，隨著中國在國家安全的各個方面帶來挑戰，美國戰略必須著眼於遏制北京的行徑。

白宮未立即回應彭博社的置評請求。

該法案由兩黨議員共同提出，內容包括要求確立台灣非北約重要盟友地位、4年內對台提供65億美元軍事資助、擴大對台軍售範圍、解除官員交往限制等。

中國外交部明確，美國政府各機構都應該執行美方承諾的外交政策，國會作為美國政府組成部分，理應嚴格遵守。中方堅決反對外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下空間。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

美參院將討論「台灣政策法案」 確立美台盟友關係、擴大軍售

布林肯重申對台政策不變 反對任何單方面改變台海現狀行為

【中美角力】駐美大使秦剛斥美方 掏空和模糊一中政策

【台海局勢】解放軍3天演訓將開場 專家解讀行動特點形容「關門打狗」

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 地緣政治 台獨 拜登 白宮 美國共和黨 美國民主黨 台灣 美國 中國

上一篇文章

解放軍演習非單純圍台 6大區域分別對應台軍這些駐地

下一篇文章

國台辦批蕭美琴：極力推動佩洛西訪台 必遭歷史清算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大陸暫停出口天然砂 對台灣建材市場和芯片影響幾何
大陸暫停出口天然砂 對台灣建材市場和芯片影響幾何
【佩洛西訪台】解放軍東部戰區在台島周邊組織實戰化演練 （有片，多圖）
【佩洛西訪台】解放軍東部戰區在台島周邊組織實戰化演練 （有片，多圖）
【台海局勢】解放軍無人機首次飛過金門
【台海局勢】解放軍無人機首次飛過金門
【台海局勢】解放軍軍演形同海空封鎖 台天然氣只夠用11天
【台海局勢】解放軍軍演形同海空封鎖 台天然氣只夠用11天
佩洛西結束19小時訪台行程 乘專機赴南韓（更新版）
佩洛西結束19小時訪台行程 乘專機赴南韓（更新版）
佩洛西訪台後果不小 台學者：可能再無海峽中線了
佩洛西訪台後果不小 台學者：可能再無海峽中線了
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款