解放軍演習非單純圍台 6大區域分別對應台軍這些駐地

解放軍今日（4日）中午起從6個方位展開圍台軍演，有分析認為，每個演習區域都剛好對應台軍駐地和主力部隊，測試台軍的反封鎖能力可能是主要目的。

台媒《聯合報》引述台軍人士指，反封鎖戰術一直是台軍方的機密，即使在年度的「漢光演習」中才很少驗證，因為「漢光演習」的課目都是在動員完成後的作戰演練，但封鎖、反封鎖作戰，則是在經常戰備準備轉換應急作戰期間發生。解放軍今次軍演目的，可能是剌探這戰街，甚至測試美方會否介入。

軍演的方位，分別對應了台海軍蘇澳168、基隆131艦隊、空軍新竹2聯隊，以及西南區域的台南、屏南、屏北左營、高雄港、東部志航基地、花蓮佳山基地。

大陸官媒《環球時報》則引述專家指，從演習區域看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此排兵布陣可以封鎖台灣海峽北口。有兩個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台島東部的演習區域則直接針對台灣花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢。

至於位於墾丁半島東南部的演習區域，則可以有效控制巴士海峽的出入口；位於台島西南部的演習區域緊貼高雄、左營。

還有分析指，在台灣以北、以東、以南的3個區域分別是模擬阻止日本、美國、澳洲派兵介入，另外3個區域則是解放軍發動進攻的路線，包括直取台北。

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責任編輯：陳建錫