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鄭永年建議「切香腸」式統一台灣 對台「胡蘿蔔加大棒」

國情動向 13:23 2022/08/04

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台引發大陸強烈反彈，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年指出，如果美國要以「切香腸」的方式促成台灣的獨立，那麽大陸更要以「切香腸」的方法促進國家統一，採取「胡蘿蔔加大棒」：對台灣人民展示「胡蘿蔔夠甜」，對美國的挑釁和台獨力量則採取「大棒夠硬」。

針對佩洛西此次訪台，鄭永年在「大灣區評論」微信公眾號發表題為「佩洛西竄訪台灣，如何重新思考中美關係和國家統一問題」的文章指出，25年前，時任眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）訪台，造成台海危機。

鄭永年表示，那次危機之後，中美雙方經過各種較量和鬥爭，台海關係總體平穩發展。但自從特朗普政府以來，中美關係越發不穩定，尤其表現在台灣問題上。

指中方「底線」對美未產生實質阻嚇作用

一方面，美國政府在台灣問題上越發沒有底線，盡管「戰略模糊」並沒有正式被拋棄，但美國以「切香腸」的方式促成台灣的「和平獨立」則是非常明了的；另一方面，中國所設置的「底線」對美國沒有產生具有實質性的阻嚇作用。

他認為，在中美關係的新局面下，為實現國家統一的總體目標，大陸迫切需要重新思考中美關係和國家統一問題。如果美國要以「切香腸」的方式促成台灣的獨立，那麽大陸更要以「切香腸」的方法促進國家統一。

鄭永年表示，對待台灣問題，中國面臨著三種選擇。一是等待，接受現狀，被動回應。這種做法只會讓美國突破「一個中國」原則，最終被以「切香腸」的方式實現台灣的獨立。

二是立刻的武力統一台灣。他指，雖然大陸有能力實現武統，但台灣不是阿富汗，也不是烏克蘭，台灣本就是中國的一部分，是中國的內部問題，因此要克制使用武力。

他指出，「等待」與「武統」的方式代價都非常巨大，最理性的方式是以其人之道還治其人之身，同樣用「切香腸」的方式把「危」轉為「機」促成台灣和平統一。

指大陸要「有所作為」而不是「冒進主義」

鄭永年強調，需要明確的是，大陸的目標是「祖國統一」，而不是跟美國發生戰爭。美國以自己的方式改變了台海現狀，那麽大陸也要以自己的方式來改變台海現狀。

「之前，我們已經宣布不存在『台海中線』，理論上說，這是對的。既然台灣是我國領土，就不存在所謂的『中線』，我們的軍機便可以飛過台灣海峽。有人說，在毛澤東時代，我們曾經以『炮轟金門』的方式提醒台灣和世界，內戰還未結束，我們今天是否找得到新的方式來做這種提醒呢？這一思路並非毫無道理。」

鄭永年說，總之，大陸要採取「有所作為」而不是「冒進主義」的思路。縱觀歷史，「胡蘿蔔加大棒」是實現國家統一最有效的方式。

他提出，對台灣人民，大陸要展示「胡蘿蔔夠甜」；對美國的挑釁和台獨力量則需要採取「大棒夠硬」。大陸一方面必須以足夠的軍事實力來「中立化」美國對台灣的軍事干預，另一方面也必須有足夠的發展來消化國家統一的成本。

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