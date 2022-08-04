內地七夕電影預售總票房破億 跟團遊交易額按年大增4倍

七夕來臨，內地戲院迎來消費小高峰。燈塔專業版數據顯示，截至昨（3日）晚11時許，2022年七夕檔預售總票房突破1億元人民幣。另外，在「七夕周」（7月30日至8月7日）期間，以浪漫和蜜月為主題的跟團遊產品備受熱捧，交易額按年增長近4倍。

數據顯示，內地七夕檔期總場次36.4萬，總人次252.4萬。電影市場排映情況方面，連續幾日的票房冠軍《獨行月球》單日排映佔比仍位列排片榜首；國產科幻片《明日戰記》單日排映佔比亦遠高於另兩部愛情片。國產愛情片《遇見你》及同是愛情題材的《我們的樣子像極了愛情》分別排第三、四位。

另外，內地旅遊市場呈現新一輪復甦。攜程發布的旅行數據顯示，截至8月2日，七夕當日國內整體酒店預訂量和高星酒店預訂量，較去年均出現2倍以上增長，特色酒店和鐘點房預訂均增長1倍以上，民宿預訂量增長近3倍。

北上廣成七夕熱門出行地

綜合各地機票預訂情況，8月1日至5日，北京、上海、廣州穩居國內熱門出行地和目的地的前三名，三地機票預訂量比前一周均出現雙位數增長，機票預訂高峰預計出現在5日。期間，機場周邊5公里範圍內的酒店成為情侶訂房的熱門選擇。以北京和上海為例，機場周邊5公里內的酒店預訂增速超過25%。

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值得注意的是，七夕前後，交易額排名前5的浪漫主題線路產品均被雲南包攬。親子屬性強、純玩無購物、體驗感豐富成為這些熱門產品的核心特點。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧認為，七夕為快速復甦的國內旅遊市場平添浪漫的氛圍，讓熱愛出行的遊客多了一個出行的理由。特色酒店的熱度激增、以及海南和雲南備受熱捧，一方面反映出旅行消費朝著主題化、個性化、體驗化加速升級；另一方面，也體現出長線旅遊市場加速回暖，熱門旅行目的地繼續扮演拉動國內旅遊市場復甦的重要角色。

責任編輯：易燕丹

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