「圍台軍演」揭幕 解放軍戰機軍艦短暫穿越中線 多次炮擊台周邊海域 （不斷更新）

解放軍今日（4日）中午12起在圍繞台灣的6個方位，包括平潭島以東的台灣海峽、台灣北部兩處等展開為期3日的大規模軍演，台軍方緊急作出備戰部署。

據報數艘解放軍軍艦及軍機今日上午短暫穿越台灣海峽。台軍艦艇也停留在中線附近，監控解放軍海軍行動。中方早前多次表示，不存在所謂的台海中線。

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」平台表示，美軍一架眼鏡蛇球導彈觀測機，早上從沖繩的基地飛往台灣方向，估計是監視解放軍在台島周邊的演習。

（不斷更新）

15:23，東部戰區宣布火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域實施常導火力突擊，全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。台國防部稱解放軍發射多枚東風系列彈道導彈。

13:20，解放軍宣布近期將在台灣周邊組織遠火射擊、常導試射。

13:00，解放軍東部戰區陸軍部宣布在台灣海峽實施遠程火力實彈射擊訓練，對特定區域進行了精確打擊。台媒指解放軍在福建寧德發射導彈，目標未明。

12:55，台交通部指解放軍在東部外海增設1個演習區域，原預計周日中午12時結束的軍演，也延至周一上午10時結束。

12:00，解放軍軍演開始。

12:00，美軍電子偵察機在軍演區域周邊活動。

09:00，高雄左營軍港多艘軍艦開啟雷達，進入隨時出港迎戰狀態。

08:00，台國防部參謀本部下令各作戰區輪值戰備部隊提升為特遣隊。

06:40，台東志航基地戰機搭載導彈升空，基地内防空導彈啟動戒備。

05:30，解放軍3艘驅逐艦據報分別現身台東外海及花蓮港對開海域，一度極接近台方劃定的「鄰接區」。

解放軍演習非單純圍台 6大區域分別對應台軍這些駐地

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責任編輯：陳建錫