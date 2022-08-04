「圍台軍演」首日 解放軍戰機軍艦穿越中線 炮擊台周邊海域（更新版）

▲ 解放軍展開包圍台灣的軍演。

解放軍今日（4日）中午12起在圍繞台灣的6個方位，包括平潭島以東的台灣海峽、台灣北部兩處等展開為期3日的大規模軍演。據報解放軍的軍機、軍艦一度越過海峽中線，與台軍艦對峙。東部戰區向台周邊發射多枚導彈，精準擊中目標。美國電子偵察機一度飛近監察，列根號戰鬥群則在菲律賓附近巡航。

解放軍在下午3時許宣布實彈發射訓練任務圓滿完成，解除相關海空域管控，但未知是當日演習已經結束，還只是部局區域的完結。官媒《環球時報》引述專家指，這 是解放軍首次組織航母編隊進行威懾演練，構建海上立體作戰體系，並說罕見地安排了核潛艇配合行動。官方未證實說法。

福建居民拍下解放軍發射導彈的情況：

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17:57，台國防部指，解放軍共發射11枚東風系列導彈。

17:02，台國防部表示譴責，指軍演是破壞區域和平的不理性行動。

16:22，大陸外交部指，軍演會否成為台海「新常態」，將取決於美方和「台獨」勢力怎麼做。

15:56，大陸國防部指，中國軍隊說話算數，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

15:23，東部戰區宣布火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域實施常導火力突擊，全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。台國防部稱解放軍發射多枚東風系列彈道導彈。

13:20，解放軍宣布近期將在台灣周邊組織遠火射擊、常導試射。

13:00，解放軍東部戰區陸軍部宣布在台灣海峽實施遠程火力實彈射擊訓練，對特定區域進行了精確打擊。台媒指解放軍在福建寧德發射導彈，目標未明。

12:55，台交通部指解放軍在東部外海增設1個演習區域，原預計周日中午12時結束的軍演，也延至周一上午10時結束。

12:00，解放軍軍演開始。

12:00，美軍電子偵察機在軍演區域周邊活動。

09:00，高雄左營軍港多艘軍艦開啟雷達，進入隨時出港迎戰狀態。

08:00，台國防部參謀本部下令各作戰區輪值戰備部隊提升為特遣隊。

06:40，台東志航基地戰機搭載導彈升空，基地内防空導彈啟動戒備。

05:30，解放軍3艘驅逐艦據報分別現身台東外海及花蓮港對開海域，一度極接近台方劃定的「鄰接區」。

▲ 解放軍劃定的演習區域。

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責任編輯：陳建錫