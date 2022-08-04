台戰機、軍艦緊急備戰 稱對「入侵」無退讓空間（更新版）

應對解放軍大規模軍演，台國防部今日（4日）下令三軍地區輪值戰備部隊提升等級，台東基地戰機掛彈起飛巡邏，左營軍港軍艦開啟雷達，進入備戰狀態。台軍方高層向媒體稱，領海代表主權象徵，解放軍如果在台灣領海內演習，台軍完全沒有退讓空間。

＊更新台軍動態

台媒《聯合報》報道，台軍三軍地區輪值的戰備部隊已將原兵力為連級的「戰鬥隊」提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒，但未更變「經常戰備時期」戰備狀況。衡山指揮所、各地區作戰中心指揮所嚴密監控情勢，外界關注解放軍射擊導彈，台軍是否需要提升戰備、總統府是否召開安全會議。

台東志航基地清晨開始動作，F-5F老虎與幻影2000戰機接連升空，基地內防空飛彈也全面戒備。消息人士稱，軍方已在基地內編制一個防空連。

在高雄的左營軍港，原本出港的軍艦已全數返航，汾陽號、拉法葉號，以及錦江級導彈驅逐艦均被拍到停在西碼頭進行整備，船上對空雷達、平面搜索雷達全已開啟，引擎處於暖機備便狀態，有緊急任務隨時可以出港；軍港北側停泊了包括一些戰車登陸艦、測試艦，以及補給艦，同樣處於備戰狀態。

另外，台軍據報秘密在台東恆春機場部署銳鷹無人機，預防有軍機侵犯領空。而台南基地則被指一反常態，前幾日仍保持有戰機升降，今日暫無任何動靜。

台軍方高層向該報指，解放軍如在台灣領海演習，台軍不會退讓，軍方 具備反制能力 ， 會依照相關規定「該怎麼做、就怎麼做」。

解放軍「圍台軍演」揭幕 東部戰區對台海以東實施實彈打擊（不斷更新）

解放軍演習非單純圍台 6大區域分別對應台軍這些駐地

【台海局勢】解放軍圍島軍演 國際航班今早已開始避開台灣

【台海局勢】解放軍無人機首次飛過金門

責任編輯：陳建錫