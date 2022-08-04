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美媒：相較1996年台海危機 美應對此次中國軍演複雜性大增

社會熱點 15:30 2022/08/04

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佩洛西訪台後，中國解放軍開始在台島周邊6區域進行實彈演習，美媒指，對比1996年台海危機時美軍航艦直接穿越台海，美軍應對這次共軍演習複雜性大增。

96台海危機 中共對台「交叉射擊」

據《華盛頓郵報》報道，1996年3月7日當時美國國防部長佩里（William J. Perry）獲報，美國空軍RC-135偵察機與海軍巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill）監控到3枚共軍M-9彈道飛彈從華南山區射向台灣，1枚落入基隆外海、2枚落入高雄外海，彈著都在台灣兩大主要海港的航道。佩里當下覺得有爆發戰事的風險。

佩里看到共軍一南一北朝台灣射彈的情報，馬上想起當年在陸軍砲兵單位服役時的經驗。他用砲兵術語指出，中國顯在對台「交叉射擊」（bracketing），是一種在直接攻擊前的歸零技術，直言共軍此舉魯莽、不可接受，還首次用上「後果嚴重」等詞彙。

時政與地理網（CIGeography）繪製的地圖，顯示了解放軍將進行的「重要軍事演訓行動」與「實彈射擊」，規模將超越1996年台海危機，甚至跨越了台灣的領海、內水與防空識別區。

當時的美軍參謀首長聯席會議主席沙利卡希維里（John M. Shalikashvili）在極機密簡報時說，共軍正著手4階段對台軍演，包含戰略飛彈試射、在台灣海峽南端東山島演練奪取海空優等，兩棲車輛在福建平潭島演習搶灘。美國海軍情資研判，選在平潭島是因地形與台灣相近。

沙利卡希維里研判應可排除共軍大規模犯台可能，畢竟共軍仍缺乏登陸能力，但其他一切均告不確定。佩里主張堅決示警中方，美軍獨立號（USS Independence）航艦戰鬥群已在台灣東北方320公里，建議加派尼米茲（USS Nimitz）航艦戰鬥群也獲准，成為繼1958年八二三砲戰以來美軍在台海最大一次集結任務。

在檀香山，當時美軍太平洋司令部司令普魯赫（Joseph W. Prueher）下令成立「危機行動小組」，24小時協調情報與海空任務。

一名五角大廈高層官員說：「當時非常緊繃，我們一連好幾週都是徹夜工作，準備作戰計畫、選項，情勢很駭人。」

中國的海空實力已今非昔比

台中央社引述澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）一篇專文指出，共軍8月4日起在台周邊軍演，目前美國海軍部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）、兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）於鄰近台灣的南海外圍海域。的黎波里號上有20架陸戰隊F-35B匿蹤戰機。

專文認為，從共軍這次劃設的演習區域，很難不對照1996年台海危機，當年尼米茲號航艦戰鬥群在危機期間穿越台海。但中國的海空實力已今非昔比，如今美軍恐無法再輕易於共軍演習時派航艦穿越台海，可是不做類似反應又恐被解讀為美國退讓。

《紐約時報》報道指，白宮與五角大廈周三（3日）起緊盯情勢，不過仍評估中方策略是威嚇與脅迫而非引發直接衝突，但外部專家卻憂心軍演升級。

曾於五角大廈負責台灣事宜的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說：「當前是其中一項棘手情況。像該如何判定軍演已轉為對台封鎖？第一時間該由台灣軍方抑或美軍回應？都不清楚。」

責任編輯：袁瑋婧

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