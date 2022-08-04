「圍台」軍演 據報南韓航空公司取消飛台航班1至2天（更新版）

解放軍圍台軍演今日展開，南韓國土交通部表示，原計劃飛經上述軍演區域的南韓航班100多架次將受影響，韓亞航空、大韓航空等韓國航空公司均對飛往台灣或途經航班進行時間或路線上的調整。另外，台灣作為南韓重要的貿易夥伴，台海緊張局勢升溫，也讓南韓出口業密切關注。

16:45更新 南韓取消飛台航班1至2天

路透引述南韓當地多家媒體指，大韓取消了周五及周六韓國仁川飛台灣的航班，韓亞航空則取消了周五的航班，並將注視形勢變化。

韓聯社報道，受軍演影響，韓亞航空決定將4日由仁川直飛台灣的航班提前3小時起飛。由於該航線每周共飛6班，5日至7日的運作計劃也恐受影響，公司將提前一天視情況決定是否調整飛行計劃。而大韓航空直飛台灣航線每周有5航班，4日雖沒有航班，但預計5日至7日的航班同受影響，將視情況決定是否照常運作。

此外，南韓其他廉價航空公司也紛紛決定將途經台灣的部分東南亞航線，改成繞飛大陸或日本沖繩的迂迴航線，飛行時間將增加15至90分種。

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隨著台海緊張局勢不斷升溫，韓國出口業也密切關注局勢走向。據韓國貿易協會4日發布數據，南韓今年上半年對台灣進出口總額為282.89億美元，按年增長28.2％，約占韓國對外貿易總額的4％，在貿易夥伴中排名第六。去年，台灣已超過澳洲成為韓國的第五大貿易夥伴。

韓國貿協相關人士表示，目前尚未聽到有企業因此陷入困境，預計物流業不會受到太大影響。但是，若軍演時間延長或中美緊張局勢升級，情況可能會有變化，目前正密切關注。

解放軍今日中午12起在圍繞台灣的6個方位，包括平潭島以東的台灣海峽、台灣北部兩處等展開為期3日的大規模軍演，台軍方緊急作出備戰部署。

責任編輯：李冰琪