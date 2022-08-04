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深圳服裝店與佩洛西撞名 莫名其妙被電話威脅（有片）

社會熱點 19:00 2022/08/04

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佩洛西訪台在大陸激發民憤，連帶一些字眼也會挑動大眾的神經，深圳一間服裝就因為與佩洛西撞名收到砸店威脅，而前者用這個名字已經有20年。

店鋪員工透露，鋪頭名字來源是老闆的兩個孩子，20年前就叫這個名字，當時根本沒想到那麼多。近日來鋪頭收到多個電話反映「撞名」的情況，還有人威脅要砸店，店長了解情況後已經將店名上的佩洛西三個字遮住。不少網民都批評這是打著愛國主義欺負弱小，諷刺威脅砸店的人，有本事就去砸佩洛西本人。

天眼查App顯示，「佩洛西」商標已被多個公司及自然人搶注。其中，最早一枚申請於2009年1月，申請人為深圳某實業公司，國際分類為服裝鞋帽，並已於2010年9月完成註冊。

深圳某生物科技公司、南通某電子商務公司、福安某商貿公司也於2020年成功註冊「佩洛西」商標，國際分類分別為日化用品、家具、酒。此外，海南某食品科技公司、深圳某電器公司、自然人向某已成功註冊多個國際分類的「佩洛西 PELOSI」商標。

天眼查數據還顯示，目前全國共有25家企業名稱中含「佩洛西」字樣，包括食品科技公司、商貿公司、服裝店、百貨店、烘焙店等。

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責任編輯：陳建錫

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