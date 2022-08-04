佩洛西訪台掀內網罵戰 紅三代批胡錫進行為低俗、鼓吹戰爭

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引起內地網絡輿論戰火。《環球時報》前總編輯胡錫進早前稱解放軍戰機伴飛、擊落專機。對此，紅三代網紅「兔主席」任意痛批他「這種刷流量的行為就是十分低俗」，3日再度批胡錫進渲染戰爭，影響世界對中國的觀感，胡錫進則回應「我這些年經歷的風雨比他們洗澡澆過的水還多」。

在佩洛西訪台之前，胡錫進就已在推特上寫道：「如果美軍戰機執意伴飛、護送佩洛西訪台，解放軍可以將其擊落」，讓內地愛國粉絲紛紛興奮點讚「老胡霸氣！」

還有內地網友惡搞胡錫進年輕時參軍的照片，將其與佩洛西年輕時候的照片P圖在一起，看著像一張結婚照，有網友在下方留言說：「佩洛西比老胡大20歲呢，老胡虧大了」，胡錫進除了給照片按讚外，還回3個「大拇指點讚圖」，這讓兔主席看不下去痛批，這種刷流量的行為就是十分低俗，成天鼓吹採取軍事行動非常不負責任。

▲ 網友惡搞

兔主席3日再度公開點名胡錫進有非常強的「體制內」光環，影響甚至「蓋過中國外交部發言人」，然而三番五次看見其「缺乏判斷和準確消息源」，質疑胡錫進利用政府公信力，賺取個人流量。目前，此推文已被刪除。

胡錫進則強硬回應：「老胡看不起那些人，說兩句大話，我這些年經歷的風雨比他們洗澡澆過的水還多。我很自豪自己是戰士，戰士的身上就會留下不止一塊傷疤。我還要求自己是特種兵，而做特種兵，就要承受有時『被自己人追殺』。」

對於被「扣帽子」，胡錫進發出連串質問說，「當老胡調動『一己之力』的全部能量恐嚇佩洛西和美國政府的時候，他們在哪？當老胡在佩洛西降落後承受部分民眾失望怨氣，扮演『出氣筒』，他們又在哪？」

胡昨天表示，外交努力和輿論鬥爭都沒能攔住裴洛西訪台，老百姓有些失望。有些人拿他當出氣筒，也必須聽著。國家面臨重大博弈，「我是自願投身輿論戰的一隻鷹」。

兔主席原名任意，80後，是哈佛肯尼迪學院公共政策研究生。祖父是前廣東省省委書記、中顧委委員任仲夷。

責任編輯：李冰琪