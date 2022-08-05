解放軍「圍台」次日 台軍方：30架次軍機越過海峽中線（不斷更新）

解放軍圍繞台灣大規模演習踏入第二日，官方公布，東部戰區部隊繼續在台灣北部、西南、東部海空域3面進行實戰化聯合演，檢驗聯合作戰能力。台軍方表示，截至5日17時，已經有68架次解放軍軍機、13艘軍艦持續於台海周邊頻密活動，其中有部分逾越台海中線。台軍方晚間再公佈，當日有30架次軍機跨越海峽中線。

路透報約20架解放軍軍機、10艘軍艦越過台灣海峽中線，4架無人機前一晚分批進入金門上空。美軍至少7架偵察機飛近監控，列根號戰鬥群繼續在菲律賓海執行任務。

在首日的軍演中，解放軍東部戰區對台以東海域發射多枚彈導導彈，據稱全部命中預定區域；日防衛省稱部分掠過台北。過百軍機繞台飛行，多架軍機、軍艦數次穿越海峽中線。大陸國防大學孟祥青教授總結指，這次軍演震懾力遠超以往，實現多個首次，包括離台島最近演習、對台合圍、在台島以東設靶場等。

孟特別提到導彈射擊一環，指這次的特點是成體系、多要素地運用火力、高低搭配、遠近搭配。他認為解放軍導彈是明顯穿越了台軍的美製愛國者防空導彈密集部署的空域，同時在美國神盾系統眼皮底下精準打擊目標，證明了解放軍的遙距打擊能力。打擊範圍也覆蓋台灣全島，想打哪裡就可以打哪裡。

軍演及相關情況不斷更新：

22:00，台軍方今日晚間公佈，當日共有49架次多型大陸戰機進入台灣防控識別區活動，創次高紀錄，前高為2021年10月4日52架次。其中有30架次戰機跨越海峽中線。

20:48，台軍方表示，截至5日17時，已經有68架次解放軍軍機、13艘軍艦持續於台海周邊頻密活動，其中有部分逾越台海中線。

17:24，陸官媒公布，解放軍東部戰區按計劃繼續在台北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演習。

16:35，回應導彈掠過台北上空，陸外交部稱，佩洛西竄台引發當前緊張，中方採取一切反制行動都是正當必要的。

15:23，路透引述消息人士指，約20架解放軍軍機及10艘海軍軍艦今日上午短暫越過台灣海峽中線。

12:25，陸官方智庫指，美軍RC-135V、RC-135S、P-8A等至少7架不同型號偵察機在台周邊出沒。

11:47，台國防部指，多批解放軍軍機、軍艦上午在台海周邊演習，越過海峽中線活動。

11:23，日防衛省指，日防衛省：3架解放軍無人機出身台東部外海。

09:11，台行政院長蘇貞昌指，會妥善應對大陸的展示武力，不會屈服。

00:06，台陸軍金門防衛指揮部指，4架解放軍無人機4日晚間進入金門上空，台軍發射信號彈驅離。

過去24小時解放軍做了甚麼？

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責任編輯：陳建錫