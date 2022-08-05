解放軍「圍台」次日 軍機、艦隻續分批越過海峽中線（不斷更新）

解放軍圍繞台灣大規模演習踏入第二日，軍機、軍艦繼續在台海演習並越過中線，4架無人機前一晚也分批進入金門上空。台批挑釁，強調加強備戰但不求戰。

在首日的軍演中，解放軍東部戰區對台以東海域發射多枚彈導導彈，據稱全部命中預定區域；日防衛省稱部分掠過台北。過百軍機繞台飛行，多架軍機、軍艦數次穿越海峽中線。大陸國防大學孟祥青教授總結指，這次軍演震懾力遠超以往，實現多個首次，包括離台島最近演習、對台合圍、在台島以東設靶場等。

孟特別提到導彈射擊一環，指這次的特點是成體系、多要素地運用火力、高低搭配、遠近搭配。他認為解放軍導彈是明顯穿越了台軍的美製愛國者防空導彈密集部署的空域，同時在美國神盾系統眼皮底下精準打擊目標，證明了解放軍的遙距打擊能力。打擊範圍也覆蓋台灣全島，想打哪裡就可以打哪裡。

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11:47，台國防部指，多批解放軍軍機、軍艦上午在台海周邊演習，越過海峽中線活動。

09:11，台行政院長蘇貞昌指，會妥善應對大陸的展示武力，不會屈服。

00:06，台陸軍金門防衛指揮部指，4架解放軍無人4日晚間進入金門上空，台軍發射信號彈驅離。

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責任編輯：陳建錫