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解放軍台海發射導彈 美專家：並非一次性 而是要建立新常態

國情動向 10:46 2022/08/05

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解放軍在台灣周邊海域發射導彈。美國專家以釣魚島為例分析，中國這次回應美國眾議院議長佩洛西訪台的作為，可能不僅是一次性懲罰性行動，而是未來新常態，目的是改變台海現狀。

稍早前，在北京，當被問及台海軍演會否成為新常態，外交部發言人華春瑩回應稱，這取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做。

美專家：解放軍的軍演行動將是未來新常態

解放軍昨日（4日）起展開一連3天的軍事演訓，據央視報道，國防大學教授孟祥青介紹，解放軍此次環島演訓，是首次離台島最近演習、首次對台島實施合圍、首次在台島東部設實戰射擊靶場、火力試射首次穿越台島。

據台媒報道，華府兩大智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）周四以「邁向第4次台海危機？」的標題舉辦聯合視訊活動，討論佩洛西訪台的後續效應。

前美國東亞資深情報官、大西洋理事會（The Atlantic Council）資深研究員卡佛（John Culver）分析，解放軍4日的軍演行動會是未來新常態。

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【台海局勢】日本防衞省：解放軍5枚導彈落日專屬經濟區 4枚掠過台北上空（更新版）

卡佛以2012年日本宣稱國有化釣魚島列嶼的事件為例指出，中國當時首次派海警局船隻駛入釣魚島領海，後來變成常態性行動，直到今天都是如此。此外，北京在中印邊境的行徑也是為了永久改變現狀，以對未來事態發展曲線有更大影響力。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）認同卡佛的說法，她表示，這不僅是一次性懲罰性作為，而是要改變現狀；不論是過去幾年釣魚台相關事件，或是中國在南海造島，都是讓現狀變得對北京更有利。

葛來儀說，中國日前宣稱台灣海峽不是國際海域，或許就已透露中國的盤算。

北京：取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做

前美國駐中國代理公使柯有為（William Klein）指出，就他了解，目前北京領導階層有非常強烈的主流意見認為，美國想無限期把台灣與中國分開，許多中國人也覺得美國「一中政策」越來越空洞。在這背景下，柯有為表示，中方把佩洛西訪台視為美國相關作為的一環，進而依據他們眼中「對台終極目標」面臨的風險、威脅及挑戰程度，做出相對的回應。

稍早前，外交部發言人華春瑩回應未來軍演是否會成為台海局勢的「新常態」時說，取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做，他們一天不停止企圖分裂中國的行動，中國就一天也不會停止堅決捍衛中國的主權和領土完整，來展現決心意志和能力。

華春瑩又指兩岸同屬一個中國，這就是台灣問題真正的現狀，因為中國的主權和領土完整從來沒有分割過。

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責任編輯：尹航

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