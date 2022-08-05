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外交部緊急召見G7國家和歐盟使節 就涉台聲明提嚴正交涉

國情動向 11:15 2022/08/05

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因應七大工業國（G7）組織及歐盟就解放軍對台軍演發表聲明，中國外交部昨日（4日）緊急召見G7國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉和強烈抗議，批評有相關聲明歪曲事實、顛倒黑白，肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣。

副外長鄧勵指，「一個中國」原則是公認的國際關系基本準則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是絕不可逾越的紅線和底線。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，與中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。

他批評佩洛西竄訪台灣是赤裸裸的政治操弄，公然嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方必需毫不猶豫做出堅決回擊。歐方不僅沒有對美方煽動分裂中國、加劇台海局勢緊張、「以台制華」的行為予以譴責，還在聲明中妄稱「將在適用時遵守一個中國政策」，這嚴重違反「一個中國」原則，衝擊雙邊關系政治基礎。

鄧勵強調，台灣問題關系到中國人民的民族感情，維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的最大共識之一。中國大陸願以最大誠意、最大耐心、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價阻止國家分裂。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族覆興的堅強決心、堅定意志、強大能力。

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國防部：中國軍隊說話算數 台周邊軍演是對美台勾連嚴正震懾

責任編輯：陳建錫

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國防 地緣政治 軍事演習 外交 佩洛西 台獨 歐盟 解放軍 台灣 歐洲

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秦剛《華郵》撰文：台灣問題或令中美發生衝突 須額外謹慎

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