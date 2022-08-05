秦剛《華郵》撰文：台灣問題或令中美發生衝突 須額外謹慎

駐美大使秦剛在《華盛頓郵報》撰文稱，對「台獨」勢力來說，美國眾議院議長佩洛西訪台是「美國站在台灣一邊」的異常強烈信號。這違背了一個中國原則，違背了中美三個聯合公報。他表示，台灣是極少數可能導致中國和美國發生衝突的問題之一，須有額外的謹慎和責任感。

秦剛在文章中稱，美國總統拜登多次表示，美國不會改變一個中國政策，不支持「台獨」。但對「台獨」勢力來說，佩洛西此訪卻是「美國站在台灣一邊」的異常強烈信號。這違背了一個中國原則，違背了中美三個聯合公報，違背了美國自己的承諾。不僅如此，佩洛西此次訪台，將使「台獨」勢力進一步走上危險的道路，台海地區的和平與穩定岌岌可危。

秦剛質疑，如果一個美國州脫離美國並宣布獨立，其他國家為該州提供武器和政治支持，美國政府或美國人民會否允許這種情況發生。

他表示，台灣問題是關於中國的主權和統一，而不是民主。佩洛西的訪問引起了14億中國人民的憤慨。美國如果真把民主放在心上，就應該尊重佔世界人口五分一左右的中國人民的呼聲。

秦剛說，隨著新冠疫情和烏克蘭衝突發展為曠日持久的危機，中美兩國加強合作，與其他國家共同尋找解決方案的時機已經成熟。相反，一些政客選擇損害中國的核心利益，要么尋求出風頭，要么鞏固其政治遺產。他們的所作所為只會侵蝕中美關係，危及兩國人民和軍隊。

秦剛最後表示，台灣是極少數可能導致中國和美國發生衝突的問題之一。談到台灣，額外的謹慎和責任感是必不可少的。

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責任編輯：尹航

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