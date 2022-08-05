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全球航運半數取道台灣海峽 軍演或擾亂供應鏈

經濟脈搏 12:00 2022/08/05

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解放軍在台海及周邊大規模軍演，美媒指，全球半數的貨櫃船都要通過台灣海峽，加上台灣在芯片和電子設備供應上的重要地位，軍演恐擾亂地區的供應鏈。

彭博社報道，根據船隻追蹤系統顯示，解放軍演習開始前多約有15艘貨船處於演習區域，預計在演習開始時已駛離，而台灣海峽內靠近中國大陸的演習海域則沒有任何船隻，許多船東已要求旗下船隻回避。台灣海峽是最繁忙的航路之一，據統計，在今年1月至7月，全球約有一半的貨櫃船都曾通過該處。

報道引述一名貿易商透露，一些船隻正在降低速度以避免改變航線，這將導致到台灣和附近目的地的交貨出現小幅延誤。由於目前正值颱風季節，船隻改道台灣以東海域並經過菲律賓海將更加危險。部分船隻則改變航線，繞道台灣島以東海域，這導致約3日的船期延誤。但如果局勢下周降溫，長期影響可能較小。

上海一名大宗商品商人則透露，為規避風險，一些從東南亞到中國的農產品集裝箱已被推遲到下周裝載，另有一些無法重新安排，仍在等待船公司通知。

經濟學人智庫全球貿易熟悉分析師馬羅（Nick Marro）在一份報告中寫道，中國計劃的實彈演習正在一條異常繁忙的航道中進行……關閉這些運輸航線，甚至只是暫時的，不單會給台灣造成不良後果，也會給聯繫日本和韓國的貿易流動造成影響。

另有分析人士認為，封鎖台灣海峽將損害中國經濟，由於中國自身正面臨的經濟困境，北京似乎不願冒著打亂經濟活動的風險而採取激進行動。

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責任編輯：陳建錫

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