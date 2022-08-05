多地調整二手樓參考價政策 機構料修復市場信心

為激活樓市，內地多個城市陸續調整或取消二手房參考價政策，包括不再按參考價發放貸款、允許以賣家意願價掛牌等，僅餘上海和深圳仍嚴格執行的相關政策。機構認為，政策利好加上沒有交樓風險，二手市場一段時間內將保持較強勁的復甦勢頭，繼而帶動新樓買賣的信心恢復。

內媒引述克而瑞研究中心統計指，全國已有13個城市取消或調整政策，分別是北京、西安、成都、寧波、紹興、三亞、廣州、東莞、金華、溫州、合肥、衢州、以及無錫。核心原因是，二手樓成交已經逐漸回歸理性，而新樓交樓受到不確定性的影響下，二手樓反而成為了不少購家的首選。

以成都為例，今年初開始，當地銀行在對二手樓貸款時已按照評估價而非參考價進行放貸。到了5月份，當地的房地產交易平台上，掛牌樓盤已不僅顯示小區的參考價，而同時顯示業主的真實掛牌價以及小區的掛牌均價。在當地剛出台二手房參考價時，掛牌樓盤價格僅顯示政府所定的指導價格。

西安則在7月份暫停了對二手樓參考價的發布，表示後續會根據市場情況不斷優化，並允許當地平台在顯示二手樓價格時，可尊重賣方意願及其掛牌價格。另外，各城市在執行上也鬆緊有別，例如溫州、合肥等地在公布二手樓參考價機制後，也並未出台過相關的實施細則，有關機制的存在感已經趨弱。

克而瑞報告指，未來一段時間內，二手樓市場仍將保持較為強勁的後甦勢頭，核心城市的二手市場或將先於新樓轉暖。原因在於，二手樓所見即所得，不存在交樓風險，新舊樓倒掛價差逐漸縮小，「打新」吸引力正在下降。報告又指，隨著二手市場流動性、活躍度提升，將對新樓市場信心產生積極作用。

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責任編輯：陳建錫