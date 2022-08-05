【台海局勢】聯電曹興誠指高科技業不受太大影響 捐30億台幣助軍

地緣政治升級，擾動經濟發展。台灣聯華電子（聯電，UMC）榮譽董事長曹興誠釋出對台灣半導體業的信心，指可以應付地緣政治風險，預期未來5到10年台灣半導體的地位不會有太大變化。曹興誠還宣布捐出新台幣30億元（約7.86億港元）加強台灣防衛。

當被問及台灣半導體產業是否會受到地緣政治風險的影響，曹興誠說，產業政策通常對自主經營公司影響不大，台灣電子業、半導體業歷經過許多國際動盪情勢，經營的靈活跟彈性都很大，應該可以應付得過來。

至於美國將推出芯片（又稱晶片）法案，並籌組芯片聯盟，曹興誠表示，對台灣半導體產業一定會有影響，不過，美國芯片法案的力度如何仍待觀察，他預期未來5至10年台灣半導體產業地位不會有太大變化。

大陸官方稍早前宣布，暫停台灣水果、海鮮等產品進口。曹興誠說，台灣農、漁業比較會受到大陸統戰影響，但台灣產業重心還是在電子、高科技產業，不會有太大影響，因為大陸需要台灣這些科技產品。

曹興誠還宣布，捐出新台幣30億元加強台灣防衛。他表示，這30億元用於備置武器無大意義，但他認為現在台灣國防的弱點，不在武器裝備，而在認知和士氣方面的不足。希望這筆錢可以填補一些這方面的空缺，並希望拋磚引玉，喚醒大家在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強備戰。

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責任編輯：尹航

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