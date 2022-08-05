未轉發撐「一個中國」 梁靜茹等大馬藝人被點名

美國眾議院議長佩洛西日前訪問台灣，央視官方微博發佈一張「世界上只有一個中國」的圖片，逾百名中港台藝人轉發表明立場。有大陸娛樂博主就列出一份國籍名單，點名沒有表態的藝人，當中包括馬來西亞籍藝人楊紫瓊、光良、梁靜茹等。

該名單顯示，沒有表示轉發「一個中國」的藝人還有新加坡籍的林俊傑、孫燕姿、李連傑；加拿大籍的彭于晏、陳冠希、劉憲華；美國籍的周柯宇；英國籍的張鐵林等。台灣藝人的名單更是一長串，包括周杰倫、蕭敬騰、蔡依林等。

有網民認為，「來中國發展，就要發表正確意見」、「不認同中國的觀點就別來中國賺錢」，並在評論區持續更新哪位藝人已轉發表態。不過也有網民指出，「梁靜茹本來就是馬來西亞人，孫燕姿本來就是新加坡人，為什麼一定要人家發聲呢？」，「外國人不參與中國內政，這種事情就盡量避免，做到互相尊重好吧。」

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責任編輯：易燕丹

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