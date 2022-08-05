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中俄外長離場抗議日本 華春瑩希望日記者傳回這個信息

國情動向 17:10 2022/08/05

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柬埔寨金邊舉行東盟與多國外長會議，中國國務委員兼外長王毅，與俄羅斯外長拉夫羅夫，據報在日本外相林芳正發言時離場抗議。中國外交部發言人華春瑩回應日本記者提問時表示，不了解這個情況。華春瑩表示，希望日本記者將這個信息傳回到日本國內：「你們的領導人最近在台灣問題上表現非常不好。」

華春瑩周五（5日）在外交部例行記者會上稱，還沒有聽說中俄外離場的情況，但想借這個機會，希望共同社「提醒提醒日本政府」。

華春瑩說：「你們的領導人最近在台灣問題上表現也是非常不好，引起了中國人非常的不滿。」

「我們已經說過日本在台灣問題上是負有嚴重的歷史罪責的，日本沒有資格在台灣問題上對中國說三道四。但是最近日本首相岸田文雄同佩洛西會見的時候，說了一些很不好的話，那麽在東亞合作系列外長會期間，我剛才也說了，個別國家發表虛假信息對中國無理指責，我想這個個別國家一定是有你們的外長和美國國務卿，這些都是非常錯誤的行為。」

華春瑩表示，中方已經反覆重申在台灣問題上的原則立場，而且指出目前的台海局勢，都是由於佩洛西不顧中方的堅決反對和各方的反覆勸告，一意孤行所致。

「日方對於美方侵犯中國主權的行徑，選擇性失明，卻跳出來對維權者橫加指責，公然替侵權者張目完全是混淆是非，顛倒黑白，在台灣問題上企圖挑釁滋事，企圖以此來遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平統一和崛起的進程，這是徒勞的。」

另外，王毅與中美外長在會議上就台灣問題激烈交鋒，華春瑩表示，個別國家對中方正當的維權舉措進行無理指責，但是大多數國家並不認同，都理解中方的立場。王毅外長在現場對個別國家散佈的虛假信息和不實之詞逐一進行了全面有力的批駁，澄清事實，捍衛了主權，維護了正義。

路透社早前報道，王毅周四（4日）在東盟外長會議晚宴之前離場，參加晚宴的包括美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正等。

另外，中日兩國原預定王毅與林芳正在柬埔寨東盟會議期間會晤，但中方主動取消會晤。

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