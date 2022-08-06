【中美角力】白宮召見秦剛譴責台海軍演 駐美使館：強詞奪理倒打一耙

美國白宮發言人柯比（John Kirby）指出，白宮國安會負責人4日（周四）召見中國駐美大使秦剛，對中國在台海地區開展軍事演訓活動予以譴責，秦剛回應說，美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理、倒打一耙。事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍周四起圍台軍演，包括實彈射擊演練，以及發射遠程火箭炮及常規導彈。柯比周五（5日）在一份聲明中說：「中國昨晚採取行動後，我們召見了駐美國大使秦剛，就挑釁行為向他提出交涉」，柯比譴責中國大陸的軍事行動。 「是不負責任的」。

秦剛嚴正駁回美方無理指責

根據中國駐美國大使館網站以問答形式刊出的聲明，使館發言人說，秦剛在會見美白宮國安會官員時，嚴正駁回美方對中方系列軍事反制行動的無理指責。

秦剛指出，美方不顧中方事先多次嚴正警告，執意安排眾議長佩洛西訪台，嚴重破壞台海和平穩定和中美關係，前後果一清二楚，是非曲直一目了然。當前局面責任完全在美方，包括東盟等地區國家在內的160多個國家和國際組織紛紛批評佩洛西訪台，重申堅持一個中國原則。美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理、倒打一耙。事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。



秦剛強調，中國軍隊在台灣島附近海域開展系列軍事反制行動，是震懾「台獨」分裂勢力，維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措，且有言在先。中方言必信，行必果。

秦剛還說，美方應切實恪守堅持一個中國政策，不支持「台獨」的承諾，立即採取措施糾正錯誤，消除佩洛西訪台惡劣影響，而不是採取升級行動，進一步加劇台海局勢和中美關係緊張。

秦剛並在《華盛頓郵報》撰文稱，對「台獨」勢力來說，佩洛西訪台是「美國站在台灣一邊」的異常強烈信號。這違背了一個中國原則，違背了中美三個聯合公報。他表示，台灣是極少數可能導致中國和美國發生衝突的問題之一，須有額外的謹慎和責任感。

中國外交部周五宣布，中國制裁佩洛西及其直系親屬。佩洛西是中國至今制裁的最高級別美國官員。

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責任編輯:李冰琪