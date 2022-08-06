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【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機

國情動向 10:56 2022/08/06

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美國防部長奧斯汀指示里根號航母戰鬥群續駐防在台海附近區域監控局勢，國務委員兼外長王毅今日（5日）警示美不要製造更大的危機。

王毅在東盟會議結束後接受媒體採訪時表示，我們要發出警示，美國不要輕舉妄動，不要製造更大的危機。

他稱，「我們了解到美方正在策劃試圖增強這個地區軍事部署，中方呼籲各方對此保持高度警惕。」

王毅稱，中國的演訓是在公開、透明、專業的情況下進行的，旨在維護國防需要，旨在表明反對「台獨」的決心。他說：「如果誰想讓局勢繼續升級，那就是別有所圖。」

王毅還稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在會議上公開表示，美方希望各方遵守國際法，希望維護每個國家的主權和領土完整。「我替他再宣傳一下，因為我們很長時間沒聽到美國說這種話了。」

王毅說，美國幹了多少侵犯別國主權和領土完整的事情，現在想「改邪歸正」是好事，首先就在台灣問題上來履行這個承諾吧，尊重中國的主權和領土完整，不再干涉中國內政，不再縱容和支持「台獨」勢力。

布林肯當日表示，北京在台灣周圍發射導彈是一種過度的、重大的和不合理的升級，美意在告訴中國不尋求危機。美要種關切當前的局勢。

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外電：白宮就涉台問題召見中駐美大使秦剛

責任編輯：李冰琪

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