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解放軍第3日軍演 艦艇趨近台灣東部海岸 照片曝光

國情動向 12:05 2022/08/06

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解放軍第三日在台海周邊進行實戰化聯合演訓，《解放軍報》發放多幅早前演習的照片，披露解放軍艦艇非常接近台灣的東部海岸，照片背景的海岸山脈清晰可見。

《解放軍報》發布的照片可見，一名解放軍觀察員在軍艦甲板上，用望遠鏡監控台灣的蘭陽號巡防艦，從相片可見雙方相當接近，而且遠處的海岸線和山脈，以及位於花蓮的和平電廠排煙管都清晰可見。

對此，台灣海軍司令部上午表示，海軍蘭陽艦均全程保持嚴密監控，可充分掌握及應處。

據澎湃新聞引述軍事專家韓東指出，根據官方公布的視頻，飛行員接受采訪時表示，當天執行了抵近懾壓任務。飛行員在座艙可以看到台灣的海岸線，這說明距離非常近。

此外，台灣的國防部周六（6日）稱，上午多批解放軍軍艦、軍機在台海周邊活動，部分軍機和軍艦越過台海中線，研判解放軍是在模擬對台攻擊。台方稱，台軍已第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈應對。

解放軍東部戰區繼續在台灣周邊軍演。

從解放軍軍艦拍攝的台艦近景。

根據解放軍東部戰區周五（5日）發布的消息，當日東部戰區按計劃繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。東部戰區空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓。

台灣的國防部門則指，截至昨日下午五時，68架次解放軍軍機，以及13艘次軍艦持續在台海周邊頻密活動，並越過台海中線，嚴重破壞台海現況，又譴責解放軍刻意逾越台海中線，侵擾台灣周邊海空域。

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責任編輯：蒯宇澄

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