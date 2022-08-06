  • 30°C
香港時間 : 2022806日 (六) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】背信棄義破壞和平 新華社長文控佩洛西訪台六宗罪

國情動向 13:17 2022/08/06

分享：

分享：

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前訪問台灣，引發中方強烈反彈。官媒《新華社》周六（6日）發表3000字長文，指控佩洛西訪台的六宗罪，包括背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私，並指其必將受到歷史公正的審判和清算。

中方早前已決定，對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。

正在日本訪問的佩洛西周五（5日）回應訪台所引發的局勢緊張表示，她亞洲之行目的絕非為了改變台灣或區域的現狀，她重申北京不能借阻止美方官員訪台，來達到孤立台灣。她又談到美台關係是基於《台灣關係法》，以及各種立法和協議，目的是尋求維持台海和平，她又要求北京停止試射導彈。

背信棄義

文章首先指，佩洛西竄訪台灣嚴重違反美方在中美三個聯合公報中所作承諾。美國作為一個國家，對外政策只能有一個。美國國會眾議院作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，不與台灣進行任何官方往來。佩洛西是美國第三號政治人物，其以任何形式任何理由赴台活動，都具有高度政治敏感性，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，都是對美方政治承諾的背棄。

踐踏法治

文章稱，佩洛西竄訪台灣嚴重違反一個中國原則。這一原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則。佩洛西口口聲聲說，此訪與美國以1979年「與台灣關係法」、中美聯合公報、「對台六項保證」為指導的長期政策並不衝突，並以此作為竄訪台灣的藉口。事實上，「與台灣關係法」、「對台六項保證」純粹是美國國內一些勢力單方面炮製出來的，本質上是將美國的國內法凌駕於國際法和國際義務之上，是對國際法和國際關係準則的無視和踐踏。

破壞和平

文章表示，當前台海局勢緊張的根源，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。佩洛西竄台是美縱容支持「台獨」分裂勢力的最新例證，嚴重破壞台海和平和地區穩定，美國應該也必須為此負全部責任。歷史和實踐反覆證明，當一個中國原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展；而當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。「逆和平發展歷史大勢而動者，無論是誰，都必將被釘在歷史恥辱柱上。」

干涉內政

文章說，佩洛西竄台期間利用各種場合大放厥詞，在民主人權、香港、西藏、新疆、宗教等問題上對中國污衊抹黑，體現了她一貫的反華立場。佩洛西對於美國國內千瘡百孔的問題視而不見，不關心本國人民的生計福利，卻沉迷於重複那些早已被無數事實揭穿的世紀謊言，充分暴露了其反華政客的醜惡嘴臉。無論她以什麼方式作秀，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。

政治操弄

文章指出，佩洛西妄稱「當今世界正面臨著威權與民主的抉擇」、「美國眾議員代表團此次訪台，彰顯美國對台灣民主的堅定支持」。實際上，佩洛西所作所為絕不是為了捍衛民主，而是打著「民主」的幌子，侵犯中國主權、破壞中國穩定、遏制中國發展，是赤裸裸的政治操弄。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。長期以來，美國將民主標籤化、政治化、武器化，2001年以來，美國以民主為名，在阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞發動的戰爭和軍事行動造成幾十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。佩洛西如今所為如出一轍，再次暴露出美國假民主、真霸權的醜陋面目，必將受到國際社會的強烈譴責和反對。

以權謀私

文章最後指，美國中期選舉將至，民主黨深陷頹勢，佩洛西妄圖借打「台灣牌」獲得「政治加分」，留下所謂政治遺產。但這些成果均是「個人的、象徵性的、短期的」，而造成的地區安全局勢緊張等嚴重後果和影響則是長期的，對中美兩國關係的損害是深遠的。佩洛西的竄台表演，是美國政治、美國外交和美國信譽的再一次破產，註定要被世人所唾棄、被歷史掃進垃圾堆。

中國制裁佩洛西及其直系親屬 直指美國第三號人物

佩洛西：亞洲之行絕非為了改變台海現狀

深圳服裝店與佩洛西撞名 莫名其妙被電話威脅（有片）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道
 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

高層見佩洛西後傳被大陸禁出貨 台資iPhone代工大廠否認
2022/08/05
高層見佩洛西後傳被大陸禁出貨 台資iPhone代工大廠否認
【中美角力】白宮召見秦剛譴責台海軍演 駐美使館：強詞奪理倒打一耙
今日
【中美角力】白宮召見秦剛譴責台海軍演 駐美使館：強詞奪理倒打一耙
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
今日
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
解放軍第3日軍演 艦艇趨近台灣東部海岸 照片曝光
今日
解放軍第3日軍演 艦艇趨近台灣東部海岸 照片曝光

你可能感興趣

高層見佩洛西後傳被大陸禁出貨 台資iPhone代工大廠否認
12:52 2022/08/05
高層見佩洛西後傳被大陸禁出貨 台資iPhone代工大廠否認
【中美角力】白宮召見秦剛譴責台海軍演 駐美使館：強詞奪理倒打一耙
今日 11:12
【中美角力】白宮召見秦剛譴責台海軍演 駐美使館：強詞奪理倒打一耙
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
今日 10:56
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
國防 地緣政治 一國兩制 制裁 國際法 美國國會 美國民主黨 內政 譴責 新華社

下一篇文章

解放軍第3日軍演 艦艇趨近台灣東部海岸 照片曝光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中俄外長離場抗議日本 華春瑩希望日記者傳回這個信息
中俄外長離場抗議日本 華春瑩希望日記者傳回這個信息
中國制裁佩洛西及其直系親屬 直指美國第三號人物
中國制裁佩洛西及其直系親屬 直指美國第三號人物
被指冷待佩洛西後 南韓下周派外長訪華
被指冷待佩洛西後 南韓下周派外長訪華
解放軍「圍台」次日 台軍方：30架次軍機越過海峽中線（不斷更新）
解放軍「圍台」次日 台軍方：30架次軍機越過海峽中線（不斷更新）
外交部再宣布8項對美反制 取消軍方高層通話、暫停司法合作
外交部再宣布8項對美反制 取消軍方高層通話、暫停司法合作
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款