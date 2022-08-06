【內地疫情】三亞今起全市靜態管理 8萬多名遊客滯留

海南三亞市疫情持續升溫，市疫情防控工作指揮部指出，三亞市疫情防控形勢嚴峻，為盡快阻斷病毒擴散蔓延，今天（6日）凌晨6時起實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。由於正值暑假旅遊旺季，三亞市政府副市長何世剛估計，約有8萬多名遊客滯留當地。

國家衛生健康委員會官網上午公布，周五（5日）全國新增361宗確診病例，其中本土310宗，海南占了262宗；另有275宗本土無癥狀感染者，病例居前的浙江、海南各有95宗和46宗。

官方日前證實，Omicron變種病毒變異株BA.5.1.3入侵三亞市。三亞市疫情防控工作指揮部今日表示，當前三亞市疫情防控形勢十分嚴峻，為盡快阻斷疫情擴散蔓延，貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，6日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理。

據指出，除了保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況，三亞全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。恢復時間另行通告。

三亞市政府副市長何世剛指出，三亞灣和亞龍灣是遊客最集中之處，因此強化了對三亞灣和亞龍灣的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入，以保證遊客較為集中之地免受或者減少病毒感染的可能性。

此外，與三亞市毗鄰的陵水黎族自治縣也從今天下午3時起實行臨時性全域靜態管理。

內地病毒學專家常榮山指，BA.5.1.3變異病毒株是BA.5的分支，傳播性等略有增強，但沒有很強的威脅性，估計兩至三星期三亞這輪疫情便可結束，呼籲民眾毋須恐慌。

責任編輯：蒯宇澄

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