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三亞突「封城」 8萬多名遊客滯留 航班全取消

社會熱點 18:13 2022/08/06

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海南三亞市疫情持續升溫，市疫情防控工作指揮部指出，三亞市疫情防控形勢嚴峻，為盡快阻斷病毒擴散蔓延，今天（6日）凌晨6時起實行臨時性全域靜態管理，全市小區封閉管理，居民原則上居家，暫停城市公共交通。由於正值暑假旅遊旺季，三亞市政府副市長何世剛估計，約有8萬多名遊客滯留當地。當地機場及動車站全部只進不出。

海南當局發布近期旅客離島疫情防控措施，今日下午6時起執行。通知指，目前在三亞，或7月23日以來有三亞旅行史的，暫不離島，按地區疫情防控要求進行核酸檢測，後續安排視三亞疫情防控情況確定。

據三亞市疫情防控工作指揮部，今日凌晨0時至中午，三亞新增80宗本土確診和49宗本土無症狀感染病例，當地本月至今已累計有近560宗本土個案。

有飛往三亞的航班中途折返

官方日前證實，Omicron變種病毒變異株BA.5.1.3入侵三亞市。三亞市疫情防控工作指揮部表示，當前三亞市疫情防控形勢十分嚴峻，為盡快阻斷疫情擴散蔓延，貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，6日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理。

據指出，除了保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況，三亞全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。恢復時間另行通告。

三亞市政府副市長何世剛早前指出，三亞灣和亞龍灣是遊客最集中之處，因此強化了對三亞灣和亞龍灣的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入，以保證遊客較為集中之地免受或者減少病毒感染的可能性。

據內媒第一財經報道，今日涉及三亞的航班被要求全部取消。目前已有飛往三亞的航班中途折返，而已經在三亞機場的計劃航班則被要求不能載客飛離三亞，已經上客但還沒有起飛的航班也要求下客，航班只能空機飛出三亞。三亞鳳凰機場接到通知只出不進。

而三亞直飛上海的機票一票難求，經濟艙票飆到了全價超過3000元（人民幣，下同），有的只剩高達一萬多元的公務艙。

此外，央視新聞報道，目前離開三亞的動車組列車已經全部禁售，目前，三亞站、亞龍灣站、鳳凰機場站、崖州站均只進不出，恢復時間另行通知。

海南瓊海市旅遊業密閉場所暫停3日

此外，與三亞市毗鄰的陵水黎族自治縣也從今天下午3時起實行臨時性全域靜態管理。海南省瓊海市疫情防控工作指揮部亦公布，即日起全市歌舞娛樂場所、麻將館、酒吧、室內圖書館、博物館等密閉性旅遊行業經營場所，一律暫停營業3日。同時即日起各類集聚性旅遊文體活動一律暫停，直至另行通知。

內地病毒學專家常榮山指，BA.5.1.3變異病毒株是BA.5的分支，傳播性等略有增強，但沒有很強的威脅性，估計兩至三星期三亞這輪疫情便可結束，呼籲民眾毋須恐慌。

國家衛生健康委員會官網上午公布，周五（5日）全國新增361宗確診病例，其中本土310宗，海南占了262宗；另有275宗本土無癥狀感染者，病例居前的浙江、海南各有95宗和46宗。

內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率

責任編輯：蒯宇澄

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