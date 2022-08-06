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解放軍再發航行警告 黃海連續10天實彈射擊

國情動向 17:06 2022/08/06

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美國聯邦眾議院議長佩洛西訪問台灣，解放軍周四（4日）起至7日在台灣周邊海域展開軍演。中國連雲港海事局再發布航行警告，今（6日）起連續10天在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。

連雲港海事局發布航行警告，指6日至15日每天上午8時至下午6時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。

據連雲港海事局的公告，這次實彈射擊在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍內。

大連海事局亦發布，8月8日至9月8日在渤海執行軍事任務，禁止駛入。

佩洛西2至3日訪台，引起北京強烈反彈，解放軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

解放軍東部戰區發布，今日（6日）按計劃繼續位台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗體系支撐下對陸打擊、對海突擊能力。

台灣的國防部稱，上午多批解放軍軍艦、軍機在台海周邊活動，部分軍機和軍艦越過台海中線，研判解放軍是在模擬對台攻擊。台方稱，台軍已第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈應對。

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責任編輯：蒯宇澄

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