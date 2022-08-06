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【中美角力】台海緊張 美媒曝中國軍方高層不回應美方來電

國情動向 17:49 2022/08/06

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美國眾議院議長佩洛西訪台引發台海局勢緊張升溫，美國政治新聞網Politico引述多名知情人士報道，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和參謀長聯席會議主席米萊(Mark Milley)本周多次致電中國軍事高層，但未有獲得回應。

消息指，美方官員與專家認為，中方沉默應對是「短視及魯莽之舉」，令本已緊張的局勢增加升溫風險。

美仍對中美高層溝通保持開放態度

報道引述美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福(Randy Schriver)稱，如果中國軍方更強勢、更頻繁地接近美軍，美方將更需要這些機制來確保安全運作環境。

美國國防部新聞秘書布萊希爾（Todd Breasseale）說，奧斯汀一再強調與中國國防高層完全打開溝通渠道的重要性，確保中美能避免任何誤判，這點始終未變。

中國外交部周五晚宣布，對美國實施8項反制措施，包括取消3項軍事交流，但未有說明否適用於奧斯汀等高層；美方表示，仍對中美高層之間的溝通保持開放態度。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）回應說，中方「並未完全排除我軍高層談話的機會」，但會升高事故風險。他表示，這些溝通管道實際上對於幫助降低誤判和誤解的風險非常重要。

此外，針對中方切斷與美氣候等合作管道，柯比批評中方「從根本上是不負責任」，北京以為這是對美國的懲罰，實際上是懲罰全世界。

他指出，氣候危機並沒有地理界線，是全球性生存危機，全球最大的兩個經濟體與碳排放國就碳排放與清潔能源倡議進行建設性對話，對世界其他區域的安全與保護至關重要。

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責任編輯：蒯宇澄

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