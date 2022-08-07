解放軍軍演第4日 模範攻擊台灣本島 兩岸軍艦中線對峙

解放軍圍繞台灣的大規模軍演踏入第4日，綜合各方消息，解放軍軍機、軍艦今日（7日）繼續在台周邊海空進行實戰化演習，模擬攻擊台灣本土。多艘解放軍軍艦持續在海峽中線活動，部分艦隻短暫越過中線，台軍據報出動數量相若的艦隻進行攔截。美軍大型導彈測量船現身沖繩附近海域。

東部戰區指，部隊當日在台周邊海空進行實戰化演習，重點檢驗聯合火力對地打擊、遠距離空中打擊能力。戰區又公布影片，顯示前一日台北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗體系支撐下對陸打擊、對海突擊能力，並播出護衛艦軍官的訪問，指能以非常接近台灣的距離航行。

台國防部指，當日上午持續發現多批軍機、軍艦及無人機在台海周邊活動，期間再有無人機侵擾外島地區，模擬對台灣本島及海軍艦隻進行打擊。台軍嚴密監控敵情，派機艦適切應對。台行政院指，大陸軍事行動擾亂地區和平，受害的不止台灣，周邊國家地區亦已提出抗議，台軍將做好防禦。

路透社則引述消息人士指，上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在海峽中線附近，前者數度進逼中線，台灣海軍一直在附近監視，雙方如同貓捉老鼠般，「一方試圖越過中線，另一方擋住去路，迫使對方處於不利位置，最終退回到另一方」。盡管如此，雙方的表現均比較克制。

值得一提的是，據大陸官方最初公布，本次軍演原定至今日中午12時結束，但軍方未有宣布完結或解除禁航。台當局則指，該軍演已延長至明日（8日）。

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責任編輯：陳建錫