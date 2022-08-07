中國7月出口按美元計按年增18%創今年新高

受益於價格因素、疫情影響逐漸消退等，中國7月以美元計出口按年增長18%，創今年以來單月最高點，進口按年增長2.3%；貿易順差1012.7億美元，擴大81.5%，再創新高。

分析指，外貿總體保持韌性，出口再次意外高增長。但歐美國家和地區潛在的快速加息步伐有可能抑制海外總體需求，給中國外貿出口在中期內帶來下行壓力。進口在政策落實下或持續改善，不過近期疫情再度升溫或將給內需帶來一定壓力。

海關總署今日公佈數據顯示，今年前7個月中國進出口總值3.643萬億美元，按年增長10.4%。其中，出口2.06萬億美元，按年增長14.6%；進口1.58萬億美元，按年增長5.3%；貿易順差4823億美元，擴大61.6%。特別是，7月出口再出超預期增長。

▲ 中國進出口總值月度按年增速（按美元計）

分析指應警惕全球經濟衰退拖累外需

在中國銀行研究員范若瀅看來，主要原因在於：一是疫情形勢好轉，供應鏈產業鏈恢復；二是價格因素貢獻度較大；三是外需短期依然保持較強勁勢頭。

「整體看，未來幾個月有望延續出口強、進口弱、貿易順差高的格局。」光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華稱。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，需要警惕，歐美國家和地區潛在的快速加息步伐有可能抑制海外總體需求，給中國外貿出口在中期內帶來下行壓力。

從貿易夥伴方面具體來看，今年前7個月，中國對東盟、歐盟、美國分別進出口值為3.53萬億元（人民幣，下同）、3.23萬億元和2.93萬億元，年增率分別為3.2%、8.9%和11.8%。東盟持續為中國第一大貿易夥伴，占中國外貿總值15%。

▲ 中國7月出口以美元計按年增18%創今年新高

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官方認為，在今年元旦起生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），帶來紅利浮現，今年前7個月與RCEP成員國進出口總值年增7.5%，貿易紅利持續釋放，中國不少外貿企業受惠於RCEP生效帶來的關稅優惠、通關簡化、貿易投資便利化等紅利。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，7月中國對RCEP（區域全面經濟夥伴協定）貿易夥伴進出口1.17萬億元，按年增長18.8%，拉動整體進出口增長5.6個百分點。RCEP今年正式生效實施，進一步深化了區域經濟互聯互通和貿易投資合作，為地區經濟復甦和發展提供了新動能。

責任編輯：李冰琪