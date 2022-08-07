本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城

海南急增665宗本土病例，全省居民今日（7日）接受強檢，繼三亞後，儋州、瓊海和萬寧今起實行全面靜態管理。滯留當地旅客超過8萬，有旅館臨時加價。

國家衛健委公布，過去一日全國新增本土病例736宗，483宗在海南，其餘在浙江、廣東、北京等十多省市。海南今自行公布，當日凌晨至中午再增182宗。

省政府指，本輪疫情社區傳播範圍較廣，已形成一定規模且處上升期，呈擴大趨勢，今起全省 全民檢測 。同時，儋州、瓊海和萬寧同日全市實行靜態管理，嚴格人員流動管理，體育館和網吧等指定場所須暫停營業，巴士、的士、網約車暫停營運。萬寧市同時宣布，涉疫地區人士將被黃碼，不能進入萬寧境內。

昨日（6日）起已實行靜態管理的三亞，鳳凰 機場今直接關閉， 對外航班今完全取消。有航空公司透露，未來幾日往返 三亞的航班被臨時取消的機會亦較大。

在南海滯留的旅客超過8萬，疫情最嚴重的三亞灣、亞龍灣兩地，則好是旅客最密集的地區。三亞市政府已宣布推出措施，讓市內逾3萬旅客享有酒店半價續住服務。但據報部分酒店即時大幅加價，並以加價後的價錢折半，以「響應」政府的號召。市政府隨後亦呼籲旅客，遇到該情況可向有關部門投訴。

責任編輯：陳建錫