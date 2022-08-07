中國民用航空局放寬國際定期客運航班熔斷措施，任何入境中國的航班只要有至少五名旅客確診患上新冠，並將按確診旅客占比，可能被要求暫停運行最多兩周。專家指對恢復國際航班作用明顯。

中國民航局今天（7日）早在官網上宣布，對確診旅客人數達到5宗的航空公司單一入境航班，當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行一周；當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數8%時，則暫停運行兩周。

據內媒澎湃新聞報道，自2020年6月8日中國的熔斷措施實施來，熔斷舉措多次調整，目前最新適用的標準為2021年4月28日發布的《民航局關於國際定期客運航班熔斷措施調整試行的通知》。

根據這則通知的規定，航空公司單一入境航班確診旅客人數達到五宗的，可自主選擇暫停航班運行兩周，或是限制航班以不高於40%的客座率運行四周。

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確診旅客人數一旦達到10宗，受影響的航班將得暫停運行四周。連續兩班確診旅客人數分別達到10宗的，則要累計暫停運行八周。

▲ 中國民航局放寬國際客運航班熔斷措施

據內媒《21世紀經濟報道》，民航資源網專家林智杰表示，民航局的新規定對國際航班恢復的作用明顯。林智杰指出，熔斷門檻從每班5宗，放寬到4%，也就是787客機大約10宗左右，777客機大約15宗左右。另外熔斷周期也從2周和4周，縮短到1周和2周。這一調整會減少航班熔斷數量；同時，航班熔斷的減少，回國旅客也會有更明確的預期，被迫變更行程會更少。

民航專家李瀚明也認為，新熔斷措施按照入境人數比例計算比按照絕對人數計算的舊措施，對用大型寬體客機執飛國際航線的公司和歐美長程國際航線更加友好。

責任編輯：李冰琪