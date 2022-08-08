海南增504本土病例 海口今靜態管理 三亞查酒店劏客

海南新增504宗本土病例，八成在三亞，繼三亞、儋州、瓊海等地後，省會海口今日（8日）宣布靜態管理1天，嚴限人員流動，博鰲機場所有航班取消。

海口昨日（7日）晚間公布，今上午6時起至晚上7時全市實行臨時性全域靜態管理，所有鄉鎮、社區封閉管理，市民非必要一律不外出，有急危重症患者、孕產婦等緊急就醫需求的經村同意後方可外出。所有企業一律居家辦公，公共場所暫停開放。全面交通管控，巴士、的士、網約車暫停服務。

海口是當地第4個宣布靜態管理的城市，至今海省全省最大的3個城市，即海口、三亞和儋州均已進入封控狀態。

▲ 數以萬計旅客滯留海南。

在「重災區」三亞，市政府緊急宣布在封控期間對電力、網絡、食水等實施「欠費不停供」，並派出專人調查有個別酒店臨時加價劏客的問題。

海南省政府昨召開會議，省委書記沈曉明要求，要克服麻痺鬆懈思想，堅決壓實防外溢政治責任，盡快打贏疫情防控大仗。守好機場、港口等離島關口，建立旅客出島審核評估機制，確保不漏一人。要堅持以快制快，全力以赴開展「追陽」工作，提高效率。推進全島核酸篩查工作，提高檢測速度。

全國方面，新增本土病例807宗，除海南外，涉廣東、浙江、湖南、湖北、北京、四川、吉林等十多省市。

本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城

【內地疫情】海南海口新增7宗本土感染 全市臨時管控7天

海南據報將可使用全球唯一新冠預防藥 兩針13300元不能用醫保

責任編輯：陳建錫