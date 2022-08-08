▲ 「台灣就是中國的」Pink Floyd歌神叫CNN：讀多點書

美國眾議院議長佩洛西訪台，觸發台海軍事地緣格局大變，解放軍連日環繞台島演練，被形容為「鎖台」，美軍基本上則沒有反應，台海以至整個亞太格局走向引起全球關注。英國樂壇班霸Pink Floyd共同創始人Roger Waters向來關心政治，他近日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，就烏克蘭與台海議題與主持人友好地脣槍舌劍。Roger Waters直言：「中國沒包圍台灣，台灣就是中國的！」他又認為主持人迷信西方宣傳，不懂歷史，叫對方讀多點書。

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Roger Waters 1943年生於英國，1965年與幾名拍擋成立Pink Floyd，是為樂隊靈魂人物，曾任低音手、主音和作曲家，1983年離開樂隊獨立發展，其政見在西方算是十分出位，但他一向毫不掩飾，也因此與樂迷有種特殊聯繫。

Roger Waters近期一場演出中，大屏幕出現了特朗普的畫像，配上「戰爭罪犯」字樣，並指他比奧巴馬發動了更多無人機襲擊。而真正令人「出奇」的是，畫面然後變成了拜登的畫像，而「戰爭罪犯」下面，是小字「只是剛剛開始」。

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Roger Waters日前接受CNN主持人Michael Smerconish節目專訪，兩人就此擦出連串火花。主持人問Roger稱拜登為「只是剛剛開始的戰犯」是甚麼一回事。

Roger：「Well，首先，他在烏克蘭火上加油，那是滔天大罪。美國為何不鼓勵澤連斯基談判，避免這場不知死了多少人的戰爭？」

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主持人：「你在指責被入侵的一方，你把因果顛倒了。」

Roger：「任何戰爭......是甚麽時候開始的？你需要做的是看看歷史，然後你可以說它從這一天開始。你可以說這場戰爭始於2008年......這場戰爭基本上關乎的是北約東擴至俄羅斯邊境的行動，以及俄羅斯對此的反應。戈爾巴喬夫就蘇聯從東歐撤軍談判時，西方承諾了不會那麽做。」

主持人此時流露出美國例外主義心態：「那麼美國作為解放者所發動的戰爭怎樣？」「二戰呢？」

Roger：「你沒有資格充當解放者！你在說甚麼？」

話題扯到二戰後，Roger Waters解釋，美國在珍珠港受襲後才加入二戰，而打贏納粹德國的實在是蘇聯，蘇聯付出了2000多萬人死亡的慘重犧牲，而美軍要等到戰局大勢已定時才加入歐洲戰場。

主持人：「那俄羅斯不是應該在二戰學到東西，避免入侵烏克蘭嗎？」

Roger：「你，我建議你，Michael，離開這裏，去多讀點書，然後想想，假如中國人在墨西哥及加拿大部署核導彈，美國會怎麽做？」

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主持人笑着話鋒再轉：「中國人現在太忙了，他們正包圍台灣。」

Roger再次發威：「他們沒有包圍台灣！台灣就是中國一部分！整個國際社會自1948年（他可能想說1949年）就接受了這一點。如果你這樣也不知道，你就是書讀得不夠，去再讀讀書！」

「你深信（西方）政治宣傳，你們一方的政治宣傳。若無實實際際讀讀書，那麼根本無法就人權議題深入交流，無法就台灣問題深入交流。」

主持人這時指控，中國在「侵犯人權名單」中排首位。

Roger：「在你自己決定的名單中排首位嗎？中國人2003年沒有入侵伊拉克並殺害100萬人。事實上，據我所知，中國人侵略了誰？謀殺、屠殺了誰？你需要去回去再讀讀書，讀一些正確的。」

主持人又辯稱：「他們自己人。」

Roger：「Bollocks（廢話）！絕對胡說八道！完全地胡說八道。你應該離開這裏去讀讀書，讀點正確的東西。」

主持人這時終於放棄再扯政治話題，說自己讀過很多Roger Waters唱片的小冊子，此時兩人都不禁大笑，親切握手言和。「謝謝你上來節目。」「我很喜歡跟你談，這永遠都是一件樂事。」

「是嗎？OK。我的神啊！你總是個麻煩製造者。」

「請不要這樣叫我。」

「甚麼？」

「我的神。」

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責任編輯：連兆鋒