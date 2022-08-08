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武漢一家11口疫後首旅遊 卻滯留三亞盼回家

社會熱點 11:35 2022/08/08

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湖北省武漢市的李女士8月1日帶一家老小11口人前往三亞度假，原計劃昨天（7日）離開。豈料6日凌晨三亞「封城」，她表示，「疫情以來，我們一直不敢出來旅遊，這是第一次出門，沒想到被滯留三亞了」。

澎湃新聞報道，李女士指，他們此行11口人中，有68歲的老人，還有5個孩子，最小的不到兩歲。此行就是趁暑假帶小朋友們出門遊玩，在三亞通知實施全域靜態管理時，一家人正住在三亞海棠灣紅樹林度假酒店內。

酒店加價 為省錢11人住兩個雙牀房

「6號早上看到消息時，第一時間就想着趕緊離開，立刻買了當天下午4點多海口飛往武漢的機票，但沒想到連海棠灣都出不去了。」李女士說，當天上午他們一家人打算乘坐的士前往高鐵站，再乘高鐵前往海口，但一出酒店，就被防疫人員勸返，「幾公里的路程，的士收了我們兩百多塊錢（人民幣，下同）」。

無奈返回酒店後，又面臨酒店續住難題。李女士說，此前通過旅行社預訂房間為每天1600元，並包含餐飲、遊玩等套餐。預訂續住時，酒店卻表示需要按照當天門市價格來預訂，同樣的房型，每晚已漲至2980元，即使半價優惠後，也需要1500元一晚。

為節省費用，11人入住兩個雙牀房，「真的是很擠，但我們也是沒有辦法，我們11個人的花銷實在是太大了，而且又有老人和孩子」。

李女士又指，酒店只免費提供早餐，在被滯留的第一天，家人們只吃了一頓自助早餐，午飯沒有吃，晚餐原本點了外賣，但7點多點的外賣，由於沒有外賣騎手接單，9點多才送達酒店，早已經涼了。由於不知道外賣什麼時候完全會停，李女士又趕緊囤了幾箱方便麵。

盼回武漢隔離 惟三亞航班全取消

這段時間，李女士和家人開始通過各種方式嘗試離開三亞，但仍然沒有找到回家的辦法。 她此前購買了10日三亞飛往武漢的機票，儘管機票價格已經從此前的900多元漲到了2200元，但目前涉及三亞的航班全部被取消。

而李女士住的酒店已經被徵用為隔離酒店，她及家人需要離開，「一大家子人該去哪裡住，現在還不知道，自己現在最大的希望就是能回武漢隔離」。

海南增504本土病例 海口今靜態管理 三亞查酒店劏客

三亞突「封城」 8萬多名遊客滯留 航班全取消

責任編輯：蒯宇澄

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