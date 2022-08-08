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滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞

社會熱點 11:43 2022/08/08

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海南三亞疫情升温，三亞今天通報8月7日0—24時再新增186宗確診病例與227宗無症狀感染者。目前全市已封控，有旅客稱，他「立夏」在上海隔離，「立秋」換到三亞隔離，希望這次在三亞，不是穿著短褲進來，穿著秋褲離開。

8月6日淩晨6時起，三亞疫情管控升級，全市實施臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

據三亞市公布的數據，目前約有8萬多名的遊客留在三亞，其中約3.2萬人滯留在酒店。三亞已成立訂單退訂工作專班，酒店為滯留在住遊客提供半價優惠續住服務，遊客在完成7天風險排查後經評估後可離島。

武漢一家11口疫後首旅遊 卻滯留三亞盼回家

海南增504本土病例 海口今靜態管理 三亞查酒店劏客

一名25歲的山西李姓遊客記錄了他的心聲。他說，他在上海工作，今年3月上海爆發疫情，他居家隔離數月。上海疫情結束後，他計劃7月初先到三亞旅行一個月，8月6日再去新疆。然而，他的旅行計劃因三亞疫情被迫停止。

三亞封控滯留約8萬旅客

他說，之前他在上海隔離三個月，經歷了「立夏」（5月5日），現在在三亞隔離，又經歷「立秋」（8月7日）。希望這次在三亞，不是穿著短褲進來，穿著秋褲離開。

25歲山西滯留遊客朋友圈

除了海南的疫情，廣東衛健委今日通報，8月7日0—24時，廣東省新增本土確診病例37宗（廣州4宗，湛江26宗，茂名7宗）；新增本土無症狀感染者6宗（廣州1宗，珠海1宗，汕頭1宗，湛江3宗）。湛江是海南疫情擴散所致。

責任編輯：李冰琪

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