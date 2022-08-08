美媒總結解放軍軍演 暗示未來對台戰略不以入侵為主

解放軍圍繞台灣軍演邁向尾聲，美媒總結指，這是在模擬為封鎖台灣可能採取的行動，也意味著大陸未來可能採取風險較小的封鎖逼迫策略，而非直接入侵。長期維持戰略模糊的美國並未準備好應付這種封鎖備，支持台灣的歐洲國家一旦台灣半導體出口被中國限制，也可能放棄撐台，如同它們的對俄立場一樣。

《華爾街日報》分析，為期4天的演習在6個區域啟動，這些區域實際上包圍了台灣，其中幾個面對台灣一些最大的商業港口，與台北方面所稱的領海有所重疊，距離台灣海岸線不到12英里（約19公里）。一些軍事分析人士認為，這相當一次於暫時性的封鎖，也是為未來衝突中可能採取的脅迫性策略進行預演。

北京過去數十年來不斷增強軍備，以實現可武力收復台灣的目標，同時威懾保護台灣的美國。儘管如此，許多分析人士及中國問題專家認為，北京仍缺乏發動直接入侵的能力，未來幾年若採取這樣的行動，將過於複雜和冒險。他們認為，若台海爆發危機，北京方面會試圖逼迫而不是打垮台灣使其屈服。

「中國可能不想通過戰爭來達到目的。」退伍海軍軍官、蘭德公司研究員馬田（Bradley Martin）指，中國更有可能是以某種不構成直接衝突的程度來運用武力，這種稱不上直接對抗的衝突，有時被一些專家稱為「灰色地帶」戰爭，是中國對台灣和該地區內與中國有領土爭端的國家採用的策略之一。

軍演令全球市場初嘗苦頭

隔離台灣是一種可能會讓美國感到棘手的低強度挑戰，按照法律美國有責任確保台灣自衛，但除此之外，美國一直維持所謂的戰略模糊政策，這意味著美國有可能干預，但又不明確承諾實施干預，以此希望北京與台北方面均不訴諸武力。分析人士相信，在不動武的情況下，美國仍會繼續遵循戰略模糊性政策。

一些官和國會議員亦認為，無論是美國還是台灣的軍隊，都未做好應對這類封鎖或隔離的準備。他們呼籲美國擴充海軍並投資軍事基地，增加亞太軍力部署。

該報提到，軍演令區內航運出現部分延誤，剛讓台灣和全球市場嘗到的一點小苦頭，因為台灣的先進製程半導體對全球至關重要。如果中國封鎖台灣做法導致全球半導體供應被壓縮，歐洲等發達經濟體對台灣的支持可能難以為繼，就如同它們被俄羅斯扼住能源供應的咽喉一樣，而美國面對的風險也將上升。

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責任編輯：陳建錫