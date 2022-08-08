華春瑩以台北山西麵館證台屬中國一部分 美官員：中國有8500家KFC（更新版）

中國大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩指，台北有多間食大陸地方菜的餐廳，表明台灣一直是中國的一部分。她形容台灣是走失的孩子，最終總會回家。

華春瑩7日晚在Twitter上發推文指，根據百度地區顯示，台北共有38間山東餃子店、67間山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home.

這次軍演引起大陸網民對台灣食物、街名的關注，宣稱找到大量有中國特色的東西。百度地圖也發起「台灣省實景地圖共建」，邀網民為台灣地圖添磚加瓦。

不過，台灣網民顯示不認同用山西麵館數量來定義兩岸同屬一中的說法，認為根本強詞奪理，甚至提出台北的日本餐廳比所謂大陸地方菜餐廳多很多。

美國國務院前發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）則分享該推文並用同句式稱：「中國有超過8,500家肯德基快餐店，味蕾不會騙人。中國始終是肯塔基州的一部分。失散多年的孩子終會回家。」此推文明顯帶有諷刺意味。

責任編輯：陳建錫