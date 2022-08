華春瑩以台北山西麵館證台屬中國一部分 美官員：中國有8500家KFC（更新版）

中國大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩指,台北有多間食大陸地方菜的餐廳,表明台灣一直是中國的一部分。她形容台灣是走失的孩子,最終總會回家。

華春瑩7日晚在Twitter上發推文指,根據百度地區顯示,台北共有38間山東餃子店、67間山西麵館。味覺不會騙人,台灣一直是中國的一部分。

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home.