解放軍第5日在台周邊軍演 組織聯合反潛及對海突擊（更新版）

解放軍東部戰區今日（8日）公布，戰區部隊繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。前一晚解放軍亦再派無人機進入金門上空，台軍發射信號彈驅離。據大陸官方最初公布，本次軍演劃定6個區域，至7日結束。台當局指解放軍演習期間臨時增1區域，時間也延長至8日上午。

*更新台國防部及陸外交部說法

台灣的國防部指，從開始軍演至今，解放軍軍機軍艦持續在台海周邊行動，每日在台灣臨接區24海浬外，保持13艘作戰艦隻；空軍在北部、西部、西南、東部等，每日派遣包含作戰機 ，包括殲-11、殲-16及空警等系列機種，對台海實行多機種威懾。對於有指解放軍進入台領空及領海，當局則否認。

在應對方面，台軍在軍演開始前進入加強戒備，海、空軍增加機動待命艦及地面警戒機。防空導彈陣地再增加五個連隊，第一時間掌解放軍導彈軌跡與落彈點，立即完成攔截導彈準備。對逾越海峽中線之的解放軍軍機，以無線電廣播驅離，並派遣戰機起飛對應。海軍偵巡艦監控對方軍艦。

外島則依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要領，保持高度警覺，即時應變部署；防區部隊運用信號彈告警，戰備部隊進入守備位置警戒。

京：台灣是中國領土，在領土演訓符合國際法

在北京，外交部發言人汪文斌稱，台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開透明專業。中方的相關部門也已經及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，這是既是對挑釁者的警示，對「台獨」勢力進行懲戒，是維護國家主權和領土完整的正當之舉。

「佩洛西不顧中方堅決反對和反複交涉，實際上在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海和平穩定。中方將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏制美國『以台制華』的圖謀，堅決粉碎台灣當局『倚美謀獨』的幻想。 」

汪文斌稱，對話溝通需要誠意，中方將繼續就佩洛西竄台向美方提出嚴正交涉，他重申敦促美方立即糾錯，停止支持「台獨」分裂勢力，停止打「台灣牌」。

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責任編輯：陳建錫