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上海：要讓外資企業在此敢於投資 安心經營

經濟脈搏 13:36 2022/08/08

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上海早前因封控數月，令外資投資信心受到影響。上海市委常委、常務副市長吳清回應外媒提問時表示，上海將不斷擴大開放領域，進一步放寬市場准入，讓外資企業在上海敢於投資、安心經營、做大做強。

中共上海市委舉行「中國這十年」主題新聞發布會，吳清回答路透社提問時表示，上海將堅定不移擴大對外開放，著力營造國際一流營商環境，持續打造新時代外商投資首選地、高質量外資集聚地。

在吸引外資方面，他指出，上海將不斷擴大開放領域。加快落實新版外資準入負面清單，進一步放寬市場准入，同時引導外資更多投向高技術、高附加值、高知識含量的產業領域。

上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌

疫情封控衝擊 上海第二季GDP按年跌13.7%

也將加快打造空間載體。圍繞五個新城、南北轉型等重點區域，推出更多的特色產業園區，為外資企業集聚發展拓展空間。還會著力提供優質服務。深化「放管服」改革，強化招商安商穩商工作，進一步完善法治，更高效地保護知識產權，保護企業合法權益，讓外資企業在上海敢於投資、安心經營、做大做強。

上海將從工作、發展和生活環境不斷優化 

吸引國際人才方面，吳清稱，上海將進一步發揮開放引才綜合優勢，加快打造高品質的國際人才生態系統。

具體而言，將從三方面持續優化：一是持續優化創新創業的工作環境。建設世界一流的科研平台、產業平台、展會平台、合作平台，為在滬國際人才施展才能提供更加廣闊的舞台；二是持續優化開放包容的發展環境；三是持續優化後顧無憂的生活環境。為國際人才在簽證居留、出入境、住房、醫療、教育、文化等方面提供更多便利。

責任編輯：李冰琪

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