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美學者列台海3項殘酷事實 中美恐難逃「歷史如常」

國情動向 13:14 2022/08/08

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美學者列台海3項殘酷事實 中美恐難逃「歷史如常」

中國解放軍連日環繞台島軍演，突破第一島鏈料成新常態，美國則無意接受，短期內或再派軍艦穿過台灣海峽，台海局勢恐會長期維持緊張。美國哈佛大學學者、《修昔底德陷阱》作者艾利森（Graham Allison）認為，台海局勢目前有3項殘酷事實，會驅使中美關係「歷史如常」，那就是新興大國與守成大國之間難免一戰。

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艾利森日前在《國家利益》（The Nation Interest）雜誌撰文，指出今天中美就台灣問題對峙，存在以下3項殘酷事實。

第一，中國大陸整個領導層，以至全國人民意向，都毫不含糊地致力防止台灣獨立。假如要在接受台灣獨立，或一場摧毀台灣和對大陸也有巨大破壞的戰爭之間選擇，中方都會選擇後者。

第二，中美兩國內政的「致命激流」都在洶湧。

艾利森解釋，美國政治的一項根本原則，是不容許一個認真的競爭對手，在國家安全方面實現其應得的權利。民主共和兩黨目前都急於展示誰對中國更強硬，而有意參選總統的前國務卿蓬佩奧呼籲美國承認台灣獨立，這主張可能會成為共和黨2024年總統初選眾人的共同競選要點。美國國會則在提出「台灣政策法」，要求將台列為「非北約盟友」並再撥45億美元軍事援助。

中國方面，中共20大在即，中國領導人料會尋求第三任期，就台灣問題對美國企硬的壓力要比以前任何時候都強。

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第三，台海軍事平衡已自四分一個世紀以前的上次危機改變，變得決定性地有利中方，而多數美國政客都未認清這一點。美國國防部前資深官員Bob Work曾公開表示，五角大樓最真實的台海戰爭兵棋推演，結果是18比0，而18並不屬於美國隊。

艾利森認為，假如美國介入台海局部戰爭，那就會面臨一個災難性決定：是接受戰敗，還是將戰爭升級擴大至美國終於能佔上風的地步。美國今天整體仍然在全球海洋稱雄，中國則依賴海洋入口能源和出口產品。然而問題是，戰爭擴大後或會持續升級，包括使用核武器，而中美能夠相互保證毀滅。

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艾利森續稱，儘管沒有理智的領袖會選擇打核戰爭，冷戰歷史卻不乏選擇接受戰爭風險升級的例子，如封鎖柏林和古巴導彈危機。

「如果美國和中國現屆政府最好也只能做到治國如常（statecraft as usual）——即是我們過去一周看到的狀況——那麼我們應該預期歷史如常（history as usual）。悲慘的是，歷史如常意味着一場可能同歸於盡的災難性戰爭。」

艾利森專注《修昔底德陷阱》（Thucydides's Trap）一書提出，新興與守成大國難逃一戰，過去500年的16對對手組合之中，12對都以戰爭收場。

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責任編輯：連兆鋒

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